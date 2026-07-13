Сервис 2ГИС начал показывать наличие бензина в Екатеринбурге

Электронный справочник 2ГИС начал показывать наличие бензина на заправках Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе компании, сервис «Карта бензина» охватывает более 29 тыс. автозаправочных станций по всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На карте можно увидеть адреса АЗС, какие марки топлива в наличии, актуальные цены и примерная длина очереди. Информация о наличии топлива поступает из двух источников: обезличенных данных о транзакциях по банковским картам от «Сбера» (партнера сервиса) и сообщений от пользователей.

«Дневной поиск АЗС в 2ГИС с середины июня вырос в семь раз в сравнении со средним значением прошлого года. Пик поиска пришелся на 3 июля, когда бензин искали в 13 раз чаще обычного»,— пояснили запуск нового сервиса в пресс-службе 2ГИС.

Бензиновый кризис затронул Свердловскую область в конце июня: ко многим АЗС стали выстраиваться очереди, некоторые компании ввели лимиты на продажу, часть заправок закрылась из-за нехватки топлива.

В сервисах «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» начали показывать данные об очередях и наличии топлива на автозаправочных станциях с 8 июля в тестовом режиме для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Изначально карта была доступна только для водителей такси. В ближайшие недели сервис будет доступен для пользователей в других городах, сообщила пресс-служба компании.

Яна Чипура