Служба охраны ОКН проверит ремонт старейшего деревянного дома Углича

Государственная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области 11 сентября проведет контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого оценит проводимые подрядчиком работы по сохранению Дома Ворониной в Угличе. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мазанова, Вконтакте Фото: Ольга Мазанова, Вконтакте

Накануне градозащитница Ольга Мазанова в соцсетях сообщила, что в историческом здании начались работы, прикрепив в качестве доказательства фотографии объекта. В частности, у дома разобрали крышу. Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН было выдано в августе 2026 года. Срок действия — до 31 декабря 2026 года. В ходе мероприятия специалисты областной службы планируют оценить работы на предмет соответствия выданному разрешению, а также разработанной проектной документации.

Объект культурного наследия федерального значения «Дом Ворониной (Меховой)» XVIII века, расположенный на улице Ольги Берггольц на берегу Каменного ручья, был продан в этом году после многолетнего запустения. Памятник деревянного зодчества за 1,6 млн руб. купило ООО «Ветер». Это ярославская реставрационная мастерская, имеющая лицензию Минкульта.

После приобретения объекта владелец анонсировал ремонт и последующую реставрацию, так как дом находится в неудовлетворительном состоянии, конструктивные элементы — преимущественно в аварийном состоянии. В частности, крыша поражена гнилью, поверх тесовой кровли была устроена временная из рубероида. Ранее в службе охраны ОКН сообщали, что ООО «Ветер» для разработки проектной документации в августе проводило необходимые исследования.

Алла Чижова