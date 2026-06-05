Дому нашли управу

В Угличе Ярославской области продали объект культурного наследия федерального значения «Дом Ворониной (Меховой)» XVIII века после многолетнего запустения. Памятник деревянного зодчества реализовали за 1,6 млн руб. Новым собственником стала ярославская реставрационная мастерская, имеющая лицензию Минкульта. Владелец анонсировал ремонт и последующую реставрацию. Экс-директор Угличского кремля уверен, что дом необходимо сохранить как редкий объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры РФ Фото: Министерство культуры РФ

Состоялись торги по продаже объекта культурного наследия федерального значения «Дом Ворониной (Меховой) (деревянные резные лавки, изразцовая печь)». Двухэтажный дом XVIII века расположен в Угличе на улице Ольги Берггольц на берегу Каменного ручья. Как отметил хорошо знакомый с объектом экс-директор Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея Виктор Ерохин, здание является уникальным памятником деревянной посадской архитектуры.

«Жилые дома сохранились в деревянных заповедниках, сельские дома постарше, может быть, есть. Но дома, построенные в XVII - XVIII веках, еще до перепланировки русских городов, практически не сохранились: либо сгорели при массовых пожарах, либо были снесены во время перепланировок при Екатерине II. Это именно городское жилье. Таких домов больше нет нигде»,— рассказал эксперт.

В пресс-центре «ДОМ. РФ» рассказывали, что на рубеже XIX-XX веков здание принадлежало мещанам Меховым. В нем располагалось небольшое колбасное производство. Во время революции 1917 года Меховы его лишились, а в дальнейшем дом перешел семейству Ворониных, владевшим им вплоть до 1970-х годов, когда он был расселен.

«Здание дважды реставрировали, когда в нем планировали разместить Угличский историко-архитектурный музей. Памятник готовили к музеизации»,— поясняли в пресс-центре.

Последняя реставрация проводилась в 78-79-ые года прошлого века, сообщил «Ъ-Ярославль» Виктор Ерохин, который был директором Угличского музея с 1978 по 2001 год.

«Я как раз выступал директором, нам пришлось его реставрировать. Реставрировали его на деньги общества охраны памятников, а был он на балансе у музея. Сделали крышу, подвели кирпичные элементы фундамента. Туда мы принесли очень интересные резные ворота, восстановили печь из сюжетных изразцов. Это была настоящая научная реставрация. Здание сохраняли как уникальный объект, массово людей туда не пускали. Музей там держал сторожа»,— рассказал господин Ерохин.

Впоследствии выяснилось, что траты музея на охрану исторического объекта федерального значения являются нецелевыми. В итоге дом Меховой остался без охраны.

«Поддерживать надо было, а некому, и охранять тоже некому. В конце концов он пришел в запустение. Забор развалился, ворота тоже разобрали и перенесли в один из храмов Богоявленского монастыря»,— пояснил Виктор Ерохин.

Как указывается в актах областной службы охраны объектов культурного наследия, печные изразцы и резные скамьи с целью предотвращения разграбления или уничтожения были перенесены для хранения в Угличский историко-художественный музей.

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В настоящее время здание отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Основная планировочная структура дома сохранена, однако развалились две навесные пристройки, а крыша поражена гнилью, следует из акта осмотра. Объект находился в федеральной собственности, решение о приватизации было принято правительственной комиссией по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий в марте 2025 года. На продажу дом выставили в феврале 2026 года.

Здание площадью 106 кв. м продали за 1,68 млн руб. Вместе с ним собственник получит в аренду земельный участок площадью 525 кв. м. Плата составит 19,8 тыс. руб. в год. Победителем аукциона стало ярославское ООО «Ветер».

Согласно данным «Руспрофайл», компания работает с 1998 года в сфере архитектуры и располагается в Ярославле на улице Трефолева, 11. По итогам 2025 года объем выручки составил 29 млн руб., прибыль — 2,5 млн руб. Компания числится в каталоге подрядчиков Минкульта России как обладатель лицензии на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Минкульт России неоднократно заключал с организацией контракты на осуществление авторского надзора и научного руководства за противоаварийными реставрационными работами на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Толгского монастыря». Руководитель организации Кирилл Кривопишин сообщил «Ъ-Ярославль», что мастерская в настоящее время занимается реставрацией ансамбля фабрики «Рольма» в Ростове Великом.

«Также мы разрабатывали проект реставрации Ярославского художественного училища. Мы занимаемся чаще ремонтами, например проводили работы на здании национального парка Плещеево озеро в Переславле, Кировского районного суда в Ярославле, церкви Андрея Стратилата в селе Сулость»,— пояснил господин Кривопишин.

Он сообщил, что ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом Ворониной» новому собственнику предписано провести в течение 11 месяцев с момента перехода права собственности.

«Но, конечно, планируется полноценная реставрация. Объект сложный, по-своему уникальный, таких старинных деревянных домов осталось не так много в России. Так что проектирование и тем более реализация проекта может занять гораздо больший срок, и, безусловно, хотелось бы подойти к вопросу тщательно и провести качественную реставрацию»,— рассказал «Ъ-Ярославль» руководитель организации.

Новый собственник исторического здания еще не определил, для какого вида деятельности будет приспособлено здание в дальнейшем. Виктор Ерохин уверен, что объект «не годится для практических целей».

«Восстановить можно все. Мы из кусков памятник собирали. Но его надо сохранять просто как редкий объект, как уникальный объект деревянной архитектуры»,— прокомментировал специалист.

Алла Чижова