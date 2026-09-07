В Ярославле появилась площадь Чемпионов

В Ярославле территории перед УКРК «Арена-2000» присвоили наименование «площадь Чемпионов». Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Яковлев Фото: Алексей Яковлев

Объект улично-дорожной сети для переименования в честь победы хоккейной команды «Локомотив» выбрали путем голосования после того, как «железнодорожники» стали двукратными обладателями Кубка Гагарина.

Большинство жителей города и области поддержало вариант с присвоением названия «площадь Чемпионов» территории у домашней арены «Локомотива». Ранее эта зона не имела официального названия. На голосование были вынесены и другие предложения: переименование улицы Институтской, парка Нефтяников, Привокзальной площади, площади Труда и Советской площади. Вариантов для самого названия было два — «Локомотива» и «Чемпионов».

Постановление мэр подписал 7 сентября, в День памяти погибшей в авиакатастрофе команды «Локомотив». Сегодня Артем Молчанов также подписал постановление о присвоении наименования аллее в Дзержинском районе имени Ивана Ткаченко, экс-капитана и хоккеиста команды.

Алла Чижова