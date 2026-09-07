В Ярославле аллее Ивана Ткаченко официально присвоили наименование

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о присвоении наименования «аллея Ивана Ткаченко» новому элементу планировочной структуры. Документ был подписан 7 сентября, в День памяти хоккеистов, тренеров и сотрудников «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Неофициально аллея, расположенная в Дзержинском районе на улице Панина между Свято-Тихоновским храмом и спортивно-оздоровительным комплексом, носит имя одного из лидеров хоккейной команды последние два года.

Аллея была создана на месте пустыря в 2025 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство выполнено в тематике ярославского «Локомотива»: там стоят фонари по аналогии с формой хоккейной клюшки, перголы со скамейками, визуально напоминающие спортивную раздевалку, и круглые скамьи для отдыха в форме хоккейной шайбы. Там же размещены информационные таблички об истории клуба.

Иван Ткаченко — бывший нападающий и капитан хоккейной команды «Локомотив», погибший во время авиакатастрофы под Ярославлем 7 сентября 2011 года. После его гибели стало известно, что хоккеист активно занимался благотворительностью и переводил средства на лечение детей. В Ярославле имя Ивана Ткаченко носит средняя школа № 9, в которой учился хоккеист.

Алла Чижова