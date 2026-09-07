Ярославская ГК «ЕКС» взыскала с мурманских властей 209,5 млн рублей

Арбитражный суд Мурманской области частично удовлетворил иск ярославской ГК «ЕКС» к Управлению капитального строительства Мурманской области о взыскании задолженности за работы по реконструкции Мурманского областного краеведческого музея. Суд постановил взыскать с заказчика 209,5 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исковые требования ГК «ЕКС» составляли 254,2 млн руб. По данным суда, компания в 2022 году приступила к исполнению госконтракта стоимостью 191,6 млн руб. на реконструкцию исторического здания музея. В ходе работ потребовались корректировка проектной документации и выполнение дополнительных работ. Их общая стоимость, подтвержденная судебной экспертизой, составила 309,8 млн руб.

Мурманский областной краеведческий музей открылся после реконструкции в марте 2025 года. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

АО «Группа компаний «ЕКС» зарегистрировано в Ярославле и является одним из крупнейших подрядчиков региона. Среди наиболее крупных объектов компании в области — волейбольный центр на проспекте Фрунзе в Ярославле, реконструкция бассейна «Лазурный», ремонт моста через Волгу в Рыбинске, а также реконструкция очистных сооружений Ярославля. В 2025 году «ЕКС» стала подрядчиком строительства путепровода через железную дорогу на Костромском шоссе в Ярославле стоимостью около 2,6 млрд руб.

Антон Голицын