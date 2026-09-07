Экспозиция открыта, суд идет

Арбитражный суд Мурманской области частично удовлетворил иск ярославской ГК «ЕКС» к ГОКу «Управление капитального строительства Мурманской области» (УКС Мурманской области) о взыскании задолженности за выполненные работы при реконструкции Мурманского областного краеведческого музея в размере 209,5 млн рублей, указано в карточке дела. Если решение первой инстанции устоит в апелляции, обязанность по его исполнению возникнет после принятия постановления апелляционной инстанцией, объясняют юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краеведческий Музей на проспекте Ленина в центре Мурманска является старейшим учреждением культуры Мурманской области, а его здание 1937 года постройки имеет статус объекта культурного наследия

Фото: Сорокин Андрей Александрович / Wikimedia Commons Краеведческий Музей на проспекте Ленина в центре Мурманска является старейшим учреждением культуры Мурманской области, а его здание 1937 года постройки имеет статус объекта культурного наследия

Фото: Сорокин Андрей Александрович / Wikimedia Commons

Исковые требования ГК «ЕКС» составляли 254,169 млн рублей. Суд установил, что в июне 2022 года подрядчик приступил к исполнению госконтракта стоимостью 191,560 млн рублей по реконструкции исторического здания Мурманского областного краеведческого музея. Компания выполнила проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, а также корректировку проектной документации, получив на нее положительное заключение Главгосэкспертизы. В результате стоимость выполненных работ, подтвержденная экспертной оценкой, составила 309,787 млн рублей, но не была оплачена полностью.

Суд удовлетворил иск частично — на сумму 209,480 млн рублей с учетом оставшихся в распоряжении ГК «ЕКС» материалов на 4,507 млн рублей, а также перечисленного аванса в размере 95,8 млн, говорится в решении инстанции.

Краеведческий музей на проспекте Ленина в центре Мурманска — старейшее учреждение культуры Заполярья, а его здание 1937 года постройки имеет статус объекта культурного наследия. Реконструкция проводилась в 2019–2025 годах. В процессе выполнения работ выяснилось, что существующие деревянные межэтажные перекрытия не обеспечивают требуемую несущую способность для современного экспозиционного оборудования и больших экскурсионных групп. Потребовалась корректировка проектной документации, что растянуло сроки реконструкции на год.

В октябре 2023-го власти Мурманска сообщили о завершении ремонта. Летом 2024 года на объекте убрали строительный забор, окружавший здание более пяти лет. В конце того же года было объявлено о начале переезда экспонатов. Обновленный краеведческий музей открылся в марте 2025-го. По отзывам посетителей, экспозиция интересно составлена, гостям нравятся интерактивные зоны с экранами. На ресурсах для туристов музей теперь перечисляется среди достопримечательностей Мурманска, обязательных к посещению.

Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Артем Гульянц обращает внимание: из решения суда следует, что увеличение стоимости работ связано не с удорожанием стоимости строительства, а с необходимостью выполнения дополнительных, неучтенных работ. Как установил суд, выполнение дополнительных работ было согласовано заказчиком. «В таких обстоятельствах и при наличии подтверждающего позицию подрядчика заключения судебной экспертизы (как в данном случае) у подрядчика хорошие шансы взыскать задолженность с заказчика, в том числе если речь идет о госконтракте»,— дает оценку юрист.

Советник практики «Недвижимость. Земля. Строительство» юридической фирмы Vegas Lex Екатерина Иванушкина делится знанием о тенденции последних лет, которая свидетельствует о том, что суды все реже удовлетворяют требования подрядчика о взыскании оплаты за дополнительные работы в отсутствие дополнительного соглашения. Указанное особенно верно для случаев, когда стоимость не предусмотренных контрактом работ превышает 10% от цены контракта, как в рассмотренном деле. Такая позиция связана с тем, что указанное ограничение на увеличение цены установлено законом и, как правило, самими контрактами, объясняет юрист.

С учетом сложившейся практики для признания подобного требования обоснованным необходимо доказать, во-первых, что выполненные работы отвечают признакам дополнительных работ и без них невозможно было построить объект. Во-вторых, нужно доказать, что заказчик согласовал дополнительные работы, а в-третьих — что работы выполнены надлежащим образом и фактически приняты заказчиком.

«В данном деле соответствие первому условию доказывалось главным образом с помощью судебной экспертизы, третьему — путем предоставления в суд акта о приемке объекта, разрешения на ввод в эксплуатацию и выводов экспертов о качестве работ»,— перечисляет госпожа Иванушкина.

По ее словам, суд учел, что заказчик направлял подрядчику техническое задание и письма о внесении изменений в проектную документацию, а также факт получения положительного заключения экспертизы в отношении измененного проекта. Что же касается оплаты дополнительных работ, то, вероятно, суд посчитал, что заказчик косвенно подтвердил готовность ее осуществить путем направления письма правительства Мурманской области о предполагаемой новой сметной стоимости объекта.

Согласно закону, заказчик вправе обжаловать решение в течение месяца. Если апелляционная жалоба будет подана, обязанность по исполнению решения возникнет после принятия постановления апелляционной инстанцией при условии, что решение первой инстанции устоит, напоминают юристы.

Александра Тен