Ярославский губернатор прокомментировал изъятие «Дома Дунаева»

В Ярославле бездействие владельца объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом Дунаева» привело к повреждению памятника. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«"Дом Дунаева" на проспекте Октября является одним из самых узнаваемых зданий Ярославля, но из-за бездействия владельца здесь уже утрачены элементы декора, повреждены несущие конструкции, гниют деревянные перекрытия крыши»,— написал губернатор.

Он добавил, что областная служба охраны ОКН неоднократно требовала от собственника ООО «Момо Групп» заняться восстановлением объекта, однако владелец проигнорировал орган охраны. В итоге служба обратилась в суд с иском об изъятии здания у собственника. Накануне он был удовлетворен.

«После вступления в силу решения суда об изъятии объекта будут проведены торги, в ходе которых определится новый владелец. Стоимость памятника культуры будет определена по результатам оценки»,— сообщил Михаил Евраев.

«Дом Дунаева» построен по проекту архитектора Николая Поздеева. Его фасад украшен четырьмя фигурами атлантов, за что здание получило распространенное название «Дом с атлантами» или «Четверо непьющих». Сейчас здание 1886 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии.