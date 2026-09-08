Суд объяснил отказ в изъятии руин «Манежа» в Ярославле

В Ярославле АО «Блок-2» не совершало действий, угрожающих сохранности выявленного объекта культурного наследия «Манеж». Об этом говорится в мотивировочной части решения Арбитражного суда Ярославской области, которое опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Акт ГИКЭ ВОКН «Манеж» Фото: Акт ГИКЭ ВОКН «Манеж»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд отказал областной службе охраны объектов культурного наследия (ОКН) в изъятии у собственника здания. Речь идет об исторической постройке середины 1840-х годов, которая находится на улице Большой Октябрьской. Фактически от строения сохранились две не связанные между собой стены. При этом объект входит в состав «Ансамбля Малой Ярославской мануфактуры (Николо-Мокринские казармы)», ОКН федерального значения.

Суд рассматривал иск с мая 2025 года. Установлено, что в 2006 году АО «Блок-2» получило охранное обязательство, согласно которому компания взяла на себя обязанность сохранять объект. В период с 2009 по 2016 год орган охраны неоднократно фиксировал ухудшение состояния памятника и выдавал собственнику соответствующие предписания. Компания провела противоаварийные и консервационные работы по сохранению пространственного положения стен в период с 2008 по 2014 год.

В 2021 году здание манежа выделили в самостоятельный объект и включили в перечень выявленных ОКН Ярославской области, однако соответствующее уведомление, а также предмет охраны и перечень необходимых работ собственнику не направлялись. В 2024 году специалисты службы проверили манеж и сделали вывод о его неудовлетворительном состоянии. Суд обратил внимание, что по закону собственник не мог проводить какие-либо работы из-за не определенных органом охраны предмета охраны и перечня работ. Кроме того, обязанность собственника выявленного объекта культурного наследия по соблюдению требований в данном случае не наступила из-за отсутствия уведомления.

«Материалами дела подтверждается, что ответчик с 2006 года последовательно принимал меры по сохранению объекта и нес соответствующие расходы; состояние объекта с 2014 года по настоящее время не изменилось, угроза его обрушения, физической утраты либо утраты культурно-исторического значения отсутствует»,— говорится в решении суда.

Решение суда может быть обжаловано. Как ранее писал «Ъ-Ярославль», собственник инициировал процедуру исключения «Манежа» из числа объектов культурного наследия. Государственная историко-культурная экспертиза пришла к выводу, что сохранившиеся фрагменты не обладают необходимой историко-культурной ценностью, и рекомендовала исключить объект из реестра.

Алла Чижова