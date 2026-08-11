В Ярославле руины бывшего манежа могут лишить статуса памятника

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль Малой Ярославской мануфактуры (Николо-Мокринские казармы): Манеж», расположенный в Ярославле на улице Большой Октябрьской, 65, литер Ж, могут лишить этого статуса. К такому выводу пришла государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ), акт которой опубликован на сайте государственной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН) региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стена бывшего манежа в Ярославле

Фото: Акт ГИКЭ ВОКН «Манеж» Стена бывшего манежа в Ярославле

Фото: Акт ГИКЭ ВОКН «Манеж»

Объект находится рядом с культурно-просветительским центром имени Валентины Терешковой. От «Манежа», ранее входившего в состав бывших Николо-Мокринских казарм, в настоящее время остались две не связанные между собой стены. Они укреплены металлическими стяжками, так как раньше стены были сдвинуты на несколько метров.

Экспертиза пришла к выводу, что существующие фрагменты памятника не представляют историко-культурной ценности. В ходе различных перестроек и ремонтов в них практически не осталось первоначальных материалов.

«Нарушена градостроительная роль; объемно-пространственная композиция не сохранилась; фрагментарно сохранившиеся торцевые стены утратили несущую способность и исторические конструктивные характеристики; продольные стены отсутствуют; исторические проемы на фасадах не сохранились; обработка фасадов, в том числе декор, не сохранилась; планировка и интерьер не сохранились»,— говорится в акте экспертизы.

В связи с этим экспертиза рекомендовала не включать остатки здания в реестр объектов историко-культурного наследия. Акт ГИКЭ сейчас проходит общественное обсуждение, которое продлится до 17 августа.

В настоящее время объект находится в частной собственности. В 2025 году государственная служба охраны ОКН региона обратилась в арбитражный суд с иском об изъятии памятника у акционерного общества «Блок-2». В мае 2026 года суд наложил арест на выявленный памятник и земельный участок под ним в качестве обеспечительной меры. Рассмотрение дела по существу продолжается. Если «Манеж» будет лишен статуса ОКН, основание для изъятия будет утрачено.

Антон Голицын