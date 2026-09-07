В Ярославской области стартует расчистка участков для модернизации полигона ТКО

Принадлежащее правительству Ярославской области АО «Скоково» нашло подрядчика для расчистки территории от насаждений для строительства комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Расчисткой двух участков общей площадью 170 тыс. кв. м будет заниматься ярославский индивидуальный предприниматель в рамках договора, цена которого составила 4,1 млн руб. Ему предстоит вырубить березу и осину в районе полигона ТБО Скоково. Срок выполнения работ — до 30 сентября 2026 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе планируется существенно модернизировать полигон Скоково и всю систему обращения с ТКО. Проект будет реализовываться в два этапа на действующем полигоне Скоково. Первый этап включает строительство комплекса по обращению с отходами, который состоит из мусоросортировочного комплекса мощностью 60 тыс. т в год и участка компостирования органических отходов мощностью 160 тыс. т в год. Второй этап — реконструкция самого полигона. Для проведения работ между министерством лесного хозяйства и природопользования региона и АО «Скоково» было заключено концессионное соглашение.

Алла Чижова