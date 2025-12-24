Скоко? Во!

В Ярославской области планируется существенно модернизировать полигон Скоково и всю систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На это будет привлечен льготный федеральный кредит в размере более 6 млрд руб., но возвращать средства будут за счет роста тарифов. За семь лет средняя стоимость услуги по обращению с ТКО для жителей вырастет более чем в два раза — со 133,8 до 327,7 руб. с человека. Вместо десяти полигонов останется только один — Скоково, там будут захоранивать отходы со всей области. При этом все ТКО будут проходить через сортировку. Плюсы и минусы концессии обсудили на заседании профильного комитета областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полигон ТКО Скоково

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Полигон ТКО Скоково

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Концессионное соглашение по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рассмотрел комитет по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной думы 23 декабря. Соглашение между министерством лесного хозяйства и природопользования региона и принадлежащему правительству области АО «Скоково» уже заключено.

О сути концессии депутатам рассказала и.о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева. Проект будет реализовываться в два этапа на действующем полигоне Скоково. Первый этап включает строительство комплекса по обращению с отходами, который состоит из мусоросортировочного комплекса мощностью 60 тыс. т в год и участка компостирования органических отходов мощностью 160 тыс. т в год. Стоимость этого этапа оценивается в 2,84 млрд руб. ПСД должна быть готова к середине 2026 года, а все объекты хотят ввести в эксплуатацию в декабре 2028 года.

Второй этап — реконструкция самого полигона. Работы включают создание новых рабочих карт, систему отбора и очистки ливневых вод, дегазации, площадок для складирования шин, ж/б и древесных отходов, грунтов. Стоимость этапа — 3,46 млрд руб. Ввод в эксплуатацию — декабрь 2029 года. Результатом должно стать продление срока эксплуатации полигона до 25 лет и увеличение мощности до 325 тыс. т в год. Также концессия включает обновление спецтехники — закупку 19 единиц для комплексной обработки, утилизации и захоронения стоимостью 437 млн руб.

Концессия направлена на то, чтобы выполнить указ президента «О национальных целях развития РФ до 2030 года», в котором указано, что все ТКО должны проходить через сортировку, а количество направляемых на захоронение отходов должно снизиться в два раза. Для Ярославской области тоже установлены нормативы.

«В 2030 году данные показатели должны составлять: доля захорониваемых твердых коммунальных отходов 61,1%, и все отходы должны проходить обязательную сортировку»,— сказала Наталья Беляева.

Всего в год Ярославская область сейчас производит 400 тыс. т ТКО. В регионе действует пять мусоросортировочных комплексов. Новый завод мощностью 60 тыс. т. не сможет обработать все отходы, поэтому старые комплексы также продолжат работу. А вот все полигоны кроме Скоково будут закрыты. Власти планируют разработать новую территориальную схему обращения с отходами, в которой будут учтены новые реалии концессии.

Проект будет реализовываться в основном за счет кредитных средств. Общий бюджет составит 6,7 млрд руб. Из них 6,3 млрд руб. (94%) составит льготное финансирование публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») под 7,6% годовых. ППК «РЭО» учреждена Министерством природных ресурсов России. Для контроля над работой концессионера ППК «РЭО» купит 100 штук акций АО «Скоково», что составляет менее 1%.

337 млн руб. (5%) выделит само АО «Скоково». 67 млн руб. или 1% расходов профинансирует банк. Срок возврата заемных средств составит 12 лет, концессионер вернет 11,3 млрд руб., переплата —чуть более 4 млрд руб. Заключать концессионное соглашения без конкурса Ярославской области разрешило правительство РФ в связи с дефицитом частных инвестиций в инфраструктуру ТКО и длительностью проведения конкурсных процедур. Аналогичные программы реализуются в 19 регионах России.

Вернуть вложения концессионер планирует за счет тарифов, бюджетных вложений не запланировано. В частности, тариф для населения будет расти на 15% в год до 2031 года (от 20 до 40 руб. в год на 1 человека). Рост коммунальных платежей за услугу обращения с ТКО для одного жителя области в 2032 году по сравнению с 2025 годом составит 193,9 руб., то есть более чем в два раза.

В 2032 году среднемесячный тариф для населения на вывоз ТКО (средний между городским и сельским тарифами) составит 327,7 руб. против 133,8 руб. на 2025 год.

У депутатов к соглашению возник ряд вопросов. Они обратили внимание, что в случае закрытия 10 полигонов в районах время доставки мусора до полигона увеличится, что приведет к подорожанию услуги.

«У нас же, допустим, мусор повезется из Брейтова, Пошехонья. Вот здесь как по логистике? Со всех муниципальных образований мусор повезут на Скоково»,— сказал заместитель председателя думы, экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас.

«На первый взгляд, если весь мусор поедет в Скоково, который сейчас едет на близлежащие полигоны, то у нас увеличатся расходы на транспортирование. Мы просчитали — не увеличатся, а останутся ровно в том виде, в котором они были»,— ответила заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина.

По ее словам, транспортные потоки будут оптимизированы благодаря использованию Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Она просчитывает логистику транспортировки отходов с помощью искусственного интеллекта, которую раньше определяли вручную. Если раньше среднее «плечо» транспортировки отходов составляло 100 км, то в новой схеме оно составит 97,5 км.

«Так как территориальная схема должна быть утверждена и должны пройти общественные слушания, народ-то будет согласен, чтобы еще такие объемы привалили сюда? Вы помните, что у Скоково речка течет прямо в Волгу, а там водозабор для Ярославля»,— беспокоился Виктор Волончунас.

Татьяна Потемкина пояснила, что реконструкция полигона нужна именно для снижения воздействия на окружающую среду.

«Под словами реконструкция полигона мы понимаем устранение тех проблем, которые существуют со сбором фильтрата, с надлежащим оформлением всех установок. Мы будем перерабатывать мусор для того, чтобы снизить объем захоронения. Все прогрессивные регионы уже это делают. Это в любом случае необходимо для того, чтобы исполнить указы президента, для того, чтобы снизить удар по экологии. Мне кажется, это вообще обсуждать бессмысленно»,— сказала Татьяна Потемкина.

Депутаты спросили, почему нужно закрывать другие полигоны и нельзя ли было реконструировать в том числе и их.

«У большинства из них остаточная вместимость подтверждена до 2032 года, то есть они в принципе сами по себе, если не к моменту строительства наших объектов, то через пару лет должны будут закрываться. Реконструировать небольшие полигоны для того, чтобы они принимали какое-то количество отходов, экономически невыгодно»,— ответила и.о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева.

В правительстве просчитали модель реконструкии других полигонов, но она получилась «совершенно неподъемной» и требующей значительных затрат из бюджета.

Депутат Елена Кузнецова задала вопрос, не планируется ли ввоз на Скоково мусора из других регионов, на что получила отрицательный ответ — завоз отходов не планируется. Депутаты интересовались, сможет ли АО «Скоково» отдать кредит, так как оно получает деньги не напрямую от жителей, а через регионального оператора по обращению с ТКО (сейчас ООО «Хартия»). В правительстве признают, что с платежами есть проблемы, но не исключают прихода нового оператора.

«У нас с 2027 года заходит новый регоператор. То есть сейчас 2026-й год — это последний год работы "Хартии". Опять же, через конкурсные процедуры будет выбор регоператора»,— сказала министр тарифного регулирования Ярославской области Мария Сачкова.

Депутат Валерий Байло предложил строить мусоросжигательные заводы, но его предложение осталось без комментариев. В финале обсуждения слово взял ярославский межрайонный природоохранный прокурор Андрей Калугин. Он отметил, что развитие системы обращения с отходами в регионе необходимо. Однако оценить концессию пока в полной мере невозможно, так как нет ни проектной документации, ни новой территориальной схемы обращения с отходами. Есть вопросы и к самому полигону Скоково.

«Полигон не имеет водонепроницаемого покрытия, что не позволяет обеспечивать выполнение мероприятий по защите подземных вод от поступления у них загрязняющих веществ, входящих в состав размещаемых отходов. В то же время создание такого покрытия концессионным соглашением на данный момент не предусматривается, что может создать угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»,— сказал ярославский природоохранный прокурор Андрей Калугин.

В финале обсуждения слово вновь взял Виктор Волончунас. Он сказал, что регион не может потерять льготное финансирование под 7,6% на модернизацию системы, потому что других возможностей может и не представиться.

«Поэтому в обнимку с правительством, наверное, нам придется принимать это решение и двигаться вперед. Но иметь в виду, что здесь еще очень много дел, которые не совсем прописаны»,— резюмировал заместитель председателя думы Виктор Волончунас.

Комитет по ЖКК рекомендовал думе одобрить концессионное согалшение, правда, лишь с третьей попытки голосования. За выступили четыре депутата. Пятеро сначала воздержались, но в финале число воздержавшихся уменьшилось до трех, двое покинули зал заседания. Окончательное решение предстоит принять на заседании Ярославской областной думы.

Антон Голицын