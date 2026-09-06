Главные новости недели в Нижегородской области к 6 сентября

Библиотеку и 11 домов хотят снести для развития территории у Канавинского рынка. Правительство Нижегородской области опубликовало проект постановления о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Бориса Рутковского, Николая Пахомова, Анатолия Григорьева, Июльских Дней, Октябрьской Революции и Чкалова.

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Елена Кузнецова сменит Андрея Житникова на посту главы дептранса Нижнего Новгорода. Андрей Житников покинул должность по собственному желанию. Елена Кузнецова уже руководила подразделением в 2018-2019 годах.

Запрет на торговлю вейпами в Нижегородской области отложат до марта 2027 года. Минэкономразвития Нижегородской области опубликовало проект поправок к закону о запрете распространения вейпов.

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Четыре новые школы начали работу в Нижегородской области. Новые школы в общей сложности на 3,8 тыс. мест открылись в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бору.

Константин Бочкарев покинул пост министра защиты объектов Нижегородской области. Он проработал меньше трех месяцев. Теперь должность министра стала совмещенной с должностью зампреда правительства, которую занимает Владимир Тужилин.

Дом правительства в Нижегородском кремле ввели в эксплуатацию. Здание сроили около 19 лет.

Осужденного за взятки руководителя оборонного завода в Дзержинске обвинили в мошенничестве. Суд начал рассматривать новое уголовное дело в отношении бывшего директора завода имени Свердлова Юрия Шумского. Его обвинили в хищении почти 430 млн руб. при закупках по завышенным ценам 2-этилгексанола и бензола.

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В Нижегородской области утвердили программу развития общественного транспорта на 2026-2030 годы с перспективой до 2036 года. До этого в Нижнем Новгороде несколько лет шло реформирование маршрутной сети.

Нижегородских селлеров Wildberries поддержат льготными займами. Они станут одной из ключевых мер финансовой поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на склады.