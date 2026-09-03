Дом правительства в Нижегородском кремле ввели в эксплуатацию

Здание дома правительства в Нижегородском кремле, которое начали строить в 2007 году, получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в управлении делами регионального правительства 3 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

О достройке здания управделами сообщало в мае 2026 года, на тот момент было получено заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

Вопрос дальнейшего использования новых площадей по-прежнему в проработке, добавили в управделами.

Как писал «Ъ-Приволжье», Дом правительства начали строить при губернаторе Валерии Шанцеве и рассчитывали ввести в 2008 году. Затем стройку остановили из-за нехватки средств. Впоследствии строительство поделили на блоки, которые вводили в обратном порядке уже при губернаторе Глебе Никитине: в 2018 году сдали третий блок, в 2020 году — второй, сейчас — первый. В двух ранее введенных блоках размещены, в частности, избирательная комиссия области минкультуры и минцифры.

Галина Шамберина