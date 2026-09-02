Константин Бочкарев покинул пост нижегородского министра защиты объектов

Назначенный в июне министр защиты объектов Нижегородской области Константин Бочкарев покинул пост, сообщили «Ъ-Приволжье» в правительстве региона. В структуре правительства произошли изменения: Владимир Тужилин будет совмещать должности зампредседателя правительства и министра защиты объектов.

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Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Правительство Нижегородской области

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», новое министерство, в частности, должно обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики в условиях спецоперации, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов критической инфраструктуры средствами защиты от беспилотников.

Галина Шамберина