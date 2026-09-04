Микрокредитное плечо

Одной из ключевых мер финансовой поддержки нижегородских предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на склады Wildberries, станет региональная программа микрокредитования. Правительственная АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» разработает для селлеров линейку займов на срок от полугода до трех лет со ставкой 5-12% годовых. Параллельно власти помогают решить вопрос погашения задолженности маркетплейса перед коммерсантами за реализованный товар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Меры поддержки предпринимателей Нижегородской области, пострадавших от атак БПЛА на склады Wildberries, обсуждались на заседании оперативного штаба при губернаторе Глебе Никитине. Он отметил, что «селлеры столкнулись с масштабными потерями, у многих пострадала значительная часть товарных запасов, возникли проблемы с оборотными средствами, выплатой процентов по кредитам и зарплат сотрудникам». «Принципиально важно параллельно с оказанием федеральной поддержки определить параметры региональной помощи и в кратчайшие сроки выработать проекты необходимых решений», — поручил глава региона.

На данный момент в реестре пострадавших, который формирует региональный минпром, числится 221 компания. На федеральном уровне, согласно постановлению правительства РФ, для пострадавших селлеров предусмотрены отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, приостановление проверок, а также налоговые каникулы: в частности, устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, налога на прибыль, налога при УСН с последующей рассрочкой выплат в течение года равными частями. На это могут рассчитывать коммерсанты, ущерб которых превышает 5% годового дохода.

По итогам заседания оперштаба директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева рассказала, что на прошлой неделе компания «успешно завершила передачу в ФНС данных всех пострадавших от атак селлеров и предпринимателям начали приходить уведомления о предоставлении отсрочки по уплате налогов».

Параллельно в регионах принимают свои меры поддержки. Так, в Саратовской области селлерам готовятся снизить налоговые ставки по УСН до 2% для объекта «доходы» и до 7,5% для объекта «доходы минус расходы». В Краснодарском крае и Самарской области для восстановления работы пострадавшего бизнеса краевой фонд микрофинансирования и фонд развития промышленности предоставляют льготные займы.

В Нижегородской области предпринимателям также планируют предложить микрокредиты на специальных условиях. «Предполагается, что после утверждения всех нормативных актов бизнесу будут доступны микрозаймы на срок от шести до 36 месяцев. Для предприятий обрабатывающих производств предусмотрены займы от 5% до 10,5%, при этом доступны варианты как с поручительством или залогом, так и без обеспечения. Для прочих субъектов малого и среднего предпринимательства также планируется предоставление микрозаймов от 8% до 12%», — пояснила замглавы регионального минпрома Елена Омельяненко. Оператором программы будет АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области». Сейчас компания уже готова предложить предпринимателям микрозаймы объемом до 5 млн руб. сроком до 36 месяцев со ставкой до 16% годовых. Эти средства можно направить на пополнение оборотного капитала или восстановление операционной деятельности.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, присутствовавший на оперштабе, пояснил «Ъ-Приволжье», что кроме льготного кредитования дополнительно прорабатываются и другие форматы поддержки, в том числе отсрочка налоговых платежей.

При этом, по словам бизнес-омбудсмена, важно и личное участие губернатора: по итогам заседания штаба удалось оперативно решить вопрос погашения задолженности платформы перед предпринимателями за реализованный товар — у многих платежи зависли в статусе «оплата обрабатывается». Так, мебельной фабрике из Балахны, где трудоустроено более 400 человек, удалось добиться погашения почти 100% долга, или 70 млн руб.

Егор Емельянов