Елена Кузнецова сменит Андрея Житникова на посту главы нижегородского дептранса

Директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Андрей Житников покинул должность по собственному желанию, сообщили в мэрии. На его место с 1 сентября придет Елена Кузнецова, которая уже руководила подразделением в 2018-2019 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Житников проработал директором департамент транспорта Нижнего Новгорода 4,5 года

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Андрей Житников проработал директором департамент транспорта Нижнего Новгорода 4,5 года

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

38-летний Андрей Житников возглавлял департамент с января 2022 года, до этого восемь лет работал в администрации Ленинского района, пройдя путь от ведущего специалиста до первого замглавы районной администрации.

Елена Кузнецова после ухода из нижегородской мэрии работала, в частности, заместителем министра транспорта Марий Эл.

Галина Шамберина