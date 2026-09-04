В Нижегородской области утвердили программу развития общественного транспорта на 2026-2030 годы с перспективой до 2036 года. До этого в Нижнем Новгороде несколько лет шло реформирование маршрутной сети. Губернатор Глеб Никитин прокомментировал итоги этого процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

— Мы прошли тяжелый путь полного реформирования маршрутной сети, в том числе перевели все на регулируемые тарифы. Конечно, изменения вызывали недовольство жителей: менялись привычные маршруты, номера, схемы пересадок. Понимаю, что это болезненно, но это нужно было сделать — на основании научно проработанной схемы оптимизации потоков. Эта схема, в частности, предполагает сокращение количества пересадок и увеличение пассажиропотока на отдельных маршрутах для повышения их эффективности.

Вместо части троллейбусов закупили 120 электробусов. Они однозначно подтвердили большую эффективность и по количеству километража автономного пробега, и по количеству перевозимых пассажиров. Это не значит, что троллейбус не эффективен в принципе — в заречной части мы сохраняем троллейбусные депо. Кроме того, сейчас на уровне правительства РФ принято решение о поддержке замены троллейбусного парка. Поэтому скоро будет новый парк и дополнительные остановки. Ориентируемся на то, что троллейбусная сеть дотянется до такой важнейшей части агломерации как город Дзержинск.

В рамках обновления трамвайной сети уже завершили поставку всех 170 вагонов, осталось заменить 30 из почти 150 км трамвайных путей. К началу 2027 года, в первом-втором квартале, завершим перекладку путей. На них уже будут ходить только новые трамваи. Машины старого образца, которые могли бы еще эксплуатироваться, но уже вызывали ощущение старины, сойдут с маршрутов.

Маршрутная сеть уже устоялась, и если будут какие-то изменения, то только косметические, связанные с ремонтом или вводом новых объектов, к которым потребуются новые маршруты. Если говорить о регулярности, то для этого надо полностью закрыть дефицит кадров, а он еще долго будет нас преследовать, к сожалению.

Общая федеральная оценка, в том числе анкетирование по удовлетворенности, вывела наш город на второе место по уровню развития общественного транспорта после Москвы. Жалобы еще есть, но их уже меньше. Это абсолютно заслуженно, потому что тот объем капитальных вложений — больше 50 млрд руб. только на трамвайную сеть — не должен пройти даром. Было бы странно, если бы это не привело к росту удовлетворенности. Но мы будем продолжать собирать обратную связь. На созданной основе проще что-то менять в ручном режиме.

записала Галина Шамберина