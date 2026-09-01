Четыре новые школы начали работу в Нижегородской области

Новые школы на 3,8 тыс. мест начали работу в Нижегородской области 1 сентября 2026 года. Они открылись в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бору, рассказал губернатор Глеб Никитин. Кроме того, после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие школы №2 в Ворсме

Фото: Правительство Нижегородской области Открытие школы №2 в Ворсме

Фото: Правительство Нижегородской области

Глава региона побывал на торжественной линейке в школе №2 в Ворсме. Он отметил, что здание построили на месте старого, которому было больше 65 лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», новые школы на улице Клюквина в Дзержинске и улице Космической в Нижнем Новгороде — последние из 13 школ, построенных по концессионному соглашению с «Корпорацией развития Нижегородской области».

Галина Шамберина