Дмитрий Квартальнов оценил первый матч «Локомотива»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил первую игру нового сезона регулярного чемпионата КХЛ в ходе послематчевой пресс-конференции. «Ъ-Ярославль» сообщал, что «железнодорожники» обыграли челябинский «Трактор» со счетом 5:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Первая игра непредсказуемая. Мы неплохо начали игру, повели в счете. Чуть-чуть "Трактор" добавил во втором периоде. Там выходы были из зоны проблемные, но забили голы. Мастерство сказалось. После гола Березкина (4-я шайба — прим. "Ъ-Ярославль") нам стало легче. По счету мы довели без нервов»,— сказал Квартальнов.

Счет в матче открыл молодой нападающий Матвей Котков, для него эта шайба стала первой на уровне КХЛ. Наставник считает, что это событие придаст форварду уверенности.

«Хороший гол забил. Тяжелее было Андрюхе Пустовому (молодой нападающий — прим. "Ъ-Ярославль"). Он выходил не так часто, в третьем периоде в основном играл. Но ничего, ничего, будет почаще выходить. Молодежь будет получать шанс. Нам бы хотелось какое-то усиление, но пока мы в этом положении»,— прокомментировал главный тренер.

Журналисты спросили наставника об Артуре Каюмове, который накануне начала сезона был включен в список травмированных. Дмитрий Квартальнов не стал называть сроки возвращения, но сообщил, что нападающий получил травму на льду.

8 сентября «Локомотив» на домашней арене сыграет с «Шанхайскими драконами» из Пекина. Матч начнется в 19:00.