Ярославский «Локомотив» начал новый сезон с крупной победы
Ярославский ХК «Локомотив» дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:1. Этот матч стал первым в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.
Фото: ХК «Локомотив»
Счет был открыт на 9-й минуте матча нападающим «Локомотива» Матвеем Котковым. Этот гол стал первым в новом сезоне чемпионата, а также дебютным для молодого форварда на уровне КХЛ. На последней минуте первого периода первый гол за «Локомотив» забил новичок команды — нападающий Джованни Фьоре.
Во втором игровом отрезке команды обменялись шайбами: нападающий «Трактора» Андрей Светлаков «пробил» Исаева на 33-й минуте, на 38-й преимущество в две шайбы вернул хозяевам один из лидеров команды Максим Шалунов, забивший с передачи Максима Березкина.
На первой же минуте заключительного игрового отрезка отличился уже сам Березкин, реализовавший большинство. Пятый гол в ворота «Трактора» забросил Егор Сурин, сыграв на добивании.
8 сентября «Локомотив» на домашней арене сыграет с «Шанхайскими драконами» из Пекина. Матч начнется в 19:00.