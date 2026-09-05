Ярославский «Локомотив» начал новый сезон с крупной победы

Ярославский ХК «Локомотив» дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:1. Этот матч стал первым в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет был открыт на 9-й минуте матча нападающим «Локомотива» Матвеем Котковым. Этот гол стал первым в новом сезоне чемпионата, а также дебютным для молодого форварда на уровне КХЛ. На последней минуте первого периода первый гол за «Локомотив» забил новичок команды — нападающий Джованни Фьоре.

Во втором игровом отрезке команды обменялись шайбами: нападающий «Трактора» Андрей Светлаков «пробил» Исаева на 33-й минуте, на 38-й преимущество в две шайбы вернул хозяевам один из лидеров команды Максим Шалунов, забивший с передачи Максима Березкина.

На первой же минуте заключительного игрового отрезка отличился уже сам Березкин, реализовавший большинство. Пятый гол в ворота «Трактора» забросил Егор Сурин, сыграв на добивании.

8 сентября «Локомотив» на домашней арене сыграет с «Шанхайскими драконами» из Пекина. Матч начнется в 19:00.

Алла Чижова