Сбившего людей на остановке в Ярославле водителя Mercedes задержали

Водитель Mercedes, который утром 5 августа врезался в остановочный комплекс и группу людей на Тутаевском шоссе в Ярославле, задержан. Об этом сообщило УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полиции, около 8:00 на проспекте Октября сотрудники ДПС потребовали водителя Mercedes остановиться. Он не выполнил требование и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. Полицейские организовали преследование.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что около 8:18 в районе дома № 1 по Тутаевскому шоссе водитель Mercedes совершил наезд на людей и остановочный комплекс. В результате, по предварительным данным, погиб мужчина 1985 года рождения, еще два человека были доставлены в больницу.

Задержан 18-летний водитель, не имевший права управления автомобилем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Антон Голицын