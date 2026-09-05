В Ярославле Mercedes протаранил остановку с людьми, один человек погиб

В Ярославле автомобиль Mercedes врезался в остановку, на которой находились люди, по предварительной информации, один человек погиб. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и УМВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот видеозаписи очевидца, Telegram-канал "Жесть Ярославль"

Фото: соцсети Скриншот видеозаписи очевидца, Telegram-канал "Жесть Ярославль"

Фото: соцсети

«Сегодня около 8:18 в районе дома 1 по Тутаевскому шоссе произошло ДТП. По предварительной информации имеются погибший и пострадавшие»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Авария произошла у торгового центра «Рио». На видеозаписи, которая опубликована в социальных сетях, видно, что сотрудники скорой помощи оказывают помощь одному из пострадавших, а потом уносят его на носилках. По сообщениям очевидцев, на остановке в момент ДТП находились три человека. На месте происшествия работают экстренные службы.

Антон Голицын