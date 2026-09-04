Норвегия хочет сократить финансирование госдолга США

Управляющая компания Норвежского суверенного фонда (крупнейший в мире суверенный фонд, объем активов около $2,3 трлн) предложила пересмотреть вложения в ценные бумаги Казначейства США, которые являются инструментом финансирования государственного долга. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо. Вложения в ценные бумаги могут сократиться на $80 млрд. Управляющая компания Norges Bank Investment Management (NBIM) объясняет это тем, что хочет увеличить доходность вложений за счет других долговых обязательств.

В письме для Министерства финансов Норвегии NBIM рекомендовало снизить долю гособлигаций США в базовом индексе облигаций фонда с 70% до 50%.

По оценкам FT, если эти планы осуществятся, общая доля государственных облигаций в портфеле норвежского фонда сократится примерно на $106 млрд, причем большая часть этого сокращения придется именно на американские долговые бумаги. Общая доля всех казначейских облигаций в портфеле Норвежского суверенного фонда составляет чуть менее 26%.

Некоторые экономисты объясняют намерения Норвегии тем, что война США с Ираном усиливает опасения по поводу инфляции. Министр финансов Скотт Бессент уже пытался неоднократно оказать влияние на рынок казначейских облигаций, но их доходность по-прежнему находится на многолетних максимумах.

Евгений Хвостик