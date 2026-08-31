Инвесторы одолжили Америке

За минувшую неделю глобальные инвесторы вывели из фондов американских акций $4,4 млрд — это первый отток со второй декады июля. В преддверии сентябрьского заседания ФРС США инвесторы предпочитают переложить средства в казначейские облигации США (UST). Тем более что выросшие доходности таких бумаг повышают их привлекательность для спекулятивных операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Последние доступные данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о снижении спроса международных инвесторов на акции. По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (BofA), который учитывает сведения EPFR, клиенты таких фондов вложили за неделю, закончившуюся 15 августа, немногим более $9 млрд, что в 4,4 раза ниже инвестиций неделей ранее и является минимальным положительным результатом со второй декады июня.

Аутсайдерами минувшей недели стали фонды американских акций. По данным EPFR, за отчетный период чистый отток клиентских средств из них составил $4,4 млрд, что почти в пять раз меньше притока на предшествующей неделе. Больший объем средств в летние месяцы инвесторы выводили из американских акций лишь два раза: во второй половине июня ($36,4 млрд) и во второй декаде июля ($7,2 млрд).

Сильнее всего при этом пострадали фонды, ориентированные на компании большой и средней капитализации (отток в размере $5,1 млрд и $2,3 млрд), а также бумаги компаний с высокими темпами расширения бизнеса («эмитентов роста», минус $2,7 млрд).

Распродажа американских акций, как считает инвестиционный банкир Илья Сушков, связана с очень высокой накопленной в них позицией. С начала года мировые инвесторы, основу которых составляют американцы, вложили в фонды США $429,2 млрд, что больше, чем за весь 2025 год, и рекордный результат для первых восьми месяцев года за все время наблюдений. Вдобавок индикатор Bull & Bear BofA, отражающий настроения инвесторов, достиг 9,7 из 10, то есть он находится в зоне экстремального оптимизма и дает сигнал на необходимость сокращение риска.

Сказывается и уровень оценок, на котором находится американский рынок. С начала года индекс S&P 500 прибавил около 13% и находится недалеко от исторического максимума, тогда как дальнейшая траектория ставок ФРС стала менее очевидной. Вероятность повышения ставки в сентябре за последние месяц выросла почти вдвое, до 58%. «Последние инфляционные сигналы вновь заставили инвесторов учитывать вероятность повышения ставки уже в сентябре,— отмечает господин Сушков.— Часть инвесторов просто предпочитает зафиксировать прибыль».

Однако инвесторы не уходят совсем с американского рынка, а скорее перекладывают средства в казначейские облигации (US Treasures, UST).

По данным EPFR, за неделю такие вложения составили $7,4 млрд, что на $0,2 млрд выше результата неделей ранее и максимальный показатель с начала июля. Всего с начала года такие инвестиции составили $147 млрд, из них $64 млрд поступило в летние месяцы. В августе государственный долг США в августе впервые в истории превысил $40 трлн, прибавив с начала года $1,5 трлн.

Интерес инвесторов к американскому госдолгу обусловлен ростом доходности UST, что повышает привлекательность игры на разнице ставок на разных валютных рынках (операций сarry trade). Тем более что, как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, такие инвестиции практически не имеют кредитного риска. С начала лета доходности среднесрочных выпусков (три-семь лет) выросли на 28–34 базисных пункта, до 4,4–4,6%, до максимумов с мая—июня 2024 года. Ставки по долгосрочным выпускам сроком 10–20 лет выросли на 21–28 б. п., до 4,7–5,2%, откатившись к уровням осени 2023 года. При этом самый длинный выпуск UST с погашением через 30 лет прибавил 21 б. п., до 5,2%, и вернулся к значениям 2007 года. Несмотря на более высокие ставки долгосрочных выпусков, как отмечает Алена Николаева, инвесторы предпочитают покупать бумаги в средней части кривой. В таких бумагах, по ее словам, можно зафиксировать высокую доходность и дополнительно заработать при потенциальном снижении ставок ФРС.

В ближайшие недели инвесторы будут внимательно следить за выходящими в США макроэкономическими данными и итогами заседания ФРС 15–16 сентября. «Если сентябрьские данные подтвердят устойчивую инфляцию и регулятор сохранит возможность повышения ставки, перераспределение из дорогих американских акций в облигации и золото может продолжиться»,— отмечает Илья Сушков. В случае если ФРС даст понять, что дальнейшее ужесточение маловероятно, сильный рост корпоративных прибылей, по мнению банкира, вновь способен вернуть существенную часть средств на рынок акций.

Виталий Гайдаев