Главные новости к утру 4 сентября

При ударе беспилотников по Сочи и Сириусу загорелась нефтебаза. В Белгородской области во время атаки на город Шебекино погибли четыре человека.

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