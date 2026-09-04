Главные новости к утру 4 сентября
При ударе беспилотников по Сочи и Сириусу загорелась нефтебаза
При ударе беспилотников по Сочи и Сириусу загорелась нефтебаза. В Белгородской области во время атаки на город Шебекино погибли четыре человека.
В ЕС обсудят новые визовые ограничения для россиян.
В Германии запустили серийное производство дронов для Украины.
Нетаньяху назвал главной задачей Израиля скорую смену власти в Иране.
Дональд Трамп сообщил, что пока не думал, приглашать ли Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
OpenAI представила новую ИИ-модель GPT-6 Astra.