OpenAI представила новую ИИ-модель GPT-6 Astra

Компания OpenAI представила модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra. Президент компании Грег Брокман назвал ее релиз «сменой поколений» в отрасли. По его словам, появление новинки можно расценивать как наступление эпохи полноценного общего искусственного интеллекта (AGI).

«Добро пожаловать в эру AGI»,— сказал господин Брокман (цитата по Axios).

Нейросеть спроектирована для автономного выполнения сложных профессиональных задач — от работы в инженерном и юридическом ПО до научных исследований. Astra обучена на крупнейшем в истории компании дата-центре с использованием более 100 тыс. графических процессоров, заявили в компании. Это первая модель OpenAI, в обучении и контроле которой ключевую роль играли другие ИИ-системы. Нейросеть спроектирована для прямого управления ПО и автономного выполнения сложных задач.

При этом Astra стала первой моделью OpenAI, получившей «критический» уровень риска в сфере кибербезопасности из-за способности самостоятельно — без пошаговых команд человека — находить и использовать уязвимости в защищенных системах. В компании также признали, что новая нейросеть сложнее поддается внешнему мониторингу.

Сначала GPT-6 Astra станет доступна ограниченному кругу организаций по программе раннего доступа Daybreak Access, а в ближайшие дни появится у подписчиков платных тарифов ChatGPT и у разработчиков через API.