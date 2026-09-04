OpenAI представила новую ИИ-модель GPT-6 Astra
Компания OpenAI представила модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra. Президент компании Грег Брокман назвал ее релиз «сменой поколений» в отрасли. По его словам, появление новинки можно расценивать как наступление эпохи полноценного общего искусственного интеллекта (AGI).
«Добро пожаловать в эру AGI»,— сказал господин Брокман (цитата по Axios).
Нейросеть спроектирована для автономного выполнения сложных профессиональных задач — от работы в инженерном и юридическом ПО до научных исследований. Astra обучена на крупнейшем в истории компании дата-центре с использованием более 100 тыс. графических процессоров, заявили в компании. Это первая модель OpenAI, в обучении и контроле которой ключевую роль играли другие ИИ-системы. Нейросеть спроектирована для прямого управления ПО и автономного выполнения сложных задач.
При этом Astra стала первой моделью OpenAI, получившей «критический» уровень риска в сфере кибербезопасности из-за способности самостоятельно — без пошаговых команд человека — находить и использовать уязвимости в защищенных системах. В компании также признали, что новая нейросеть сложнее поддается внешнему мониторингу.
Сначала GPT-6 Astra станет доступна ограниченному кругу организаций по программе раннего доступа Daybreak Access, а в ближайшие дни появится у подписчиков платных тарифов ChatGPT и у разработчиков через API.
Автономность GPT-6 Astra означает не просто выполнение команды без участия человека. OpenAI еще в декабре 2025 года предупреждала, что способность моделей дольше работать самостоятельно открывает путь для атак методом перебора: чем дольше система действует без контроля, тем больше операций она способна последовательно перебрать. Поэтому риск связан не только с умением модели находить уязвимости, но и с трудностью остановить уже запущенную цепочку действий.
Именно поэтому доступ к такой модели увязывается с внешним контролем. В августе 2026 года в американский Сенат внесен законопроект, дающий Министерству внутренней безопасности право требовать отключения ИИ-моделей, если они угрожают жизни людей или экономике. Одних автоматических защит при этом может быть недостаточно: в том же месяце бывший исследователь Google DeepMind Ришуб Джейн и сооснователь корпорации Джошуа Джейкоб запустили в Лондоне некоммерческий проект по разработке гибридного «судьи» — системы, сочетающей автоматическую проверку с человеческим надзором для выявления у моделей уязвимостей и признаков опасного поведения.
Сама OpenAI еще в декабре 2025 года заявляла о намерении создать консультативный «Совет по пограничным рискам», который должен привлечь опытных киберзащитников и специалистов по безопасности к тесному сотрудничеству с командой компании. Для Astra с ее «критическим» уровнем киберриска вопрос в том, окажется ли такой надзор достаточным при длительной автономной работе модели.