При ударе беспилотников по Сочи и Сириусу загорелась нефтебаза

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» отражают массированную атаку БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Под удар попала гражданская инфраструктура. Была атакована нефтебаза — там начался пожар.

Обломки беспилотников находят по разным адресам, отметили в ведомстве. Помимо пожара на нефтебазе, были выбиты стекла в нескольких жилых домах и зданиях, в отдельных случаях произошли возгорания, которые уже потушили, добавили там. При ударах, по предварительной информации, никто не пострадал.