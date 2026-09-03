Трамп пока не думал, приглашать ли Путина на саммит G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп сказал, что пока размышлял о том, звать ли Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами. Об этом он сказал в интервью GB News.

Россия уже была приглашена на саммит, сообщал в апреле замглавы МИД РФ Александр Панкин. Однако пока неясно, кто будет представлять страну на встрече. В марте пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина в Майами не планируется. Через месяц он сказал, что решение о личном визите президента пока еще не принято.

Дональд Трамп в интервью добавил, что хочет завершения конфликта России и Украины. Он сказал, что прекращению боев мешает «взаимная ненависть» между руководителями обеих стран.