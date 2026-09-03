Нетаньяху назвал главной задачей Израиля скорую смену власти в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной задачей его страны во внешней политике является смена власти в Иране. По его мнению, сейчас эта цель «в пределах досягаемости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«Я уверен в нашей способности раз и навсегда устранить эту угрозу — другими словами, свергнуть этот режим... Это не невозможно. Это вполне достижимо»,— сказал господин Нетаньяху во время тоста, приуроченного к Рош ха-Шана (еврейскому Новому году), на форуме Генерального штаба Армии обороны Израиля (цитата по The Times Of Israel).

Израильский премьер отметил, что сейчас власть Ирана «слабее, чем когда либо» и «борется за выживание». Он добавил, что все военные операции страны, начавшиеся 7 октября 2023 года, ослабили иранскую угрозу. В этот день на Израиль напала группировка «Хамас», поддерживаемая Ираном.

Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля. В Израиле с самого начала заявляли, что цель операции — добиться смены власти в Иране, поскольку та угрожает безопасности израильтян. Кроме того, Израиль добивается полной остановки ядерной программы республики и намерен вывезти весь обогащенный уран с ее территории.