Bloomberg: в ЕС обсудят новые визовые ограничения для россиян

Послы стран Евросоюза встретятся в ближайшие недели, чтобы обсудить ограничение выдачи россиянам туристических виз, а также ужесточение правил передвижения для российских дипломатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. На заседании послы также обсудят введение санкций против судов «теневого флота».

В дополнение ЕС работает над планами ввести санкции против около 1,6 тыс. физических и юридических лиц, «связанных с военными усилиями России». Это может стать крупнейшим пакетом санкций в истории блока, отмечает Bloomberg.

Так Евросоюз хочет ответить на недавнюю попытку совершить диверсию с помощью БПЛА в аэропорту Лейпцига, который используется для отправки военной техники в Украину. В причастности к происшествию европейские страны обвиняют Россию. Ранее Германия уже объявила о закрытии консульства РФ в Бонне, приостановке работы российского культурного центра в Берлине и ужесточении пограничного контроля для граждан России.

Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».