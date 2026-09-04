В Германии запустили серийное производство дронов для Украины

Международная компания Auterion и украинская Airlogix запустили серийное производство беспилотников для Украины в районе Мюнхена. Всего компании планируют собрать 5 тыс. БПЛА. Об этом сообщает агентство DPA.

Стоимость контракта на поставку военной помощи Украине составляет около €300 млн. Первая партия дронов уже изготовлена. Полное выполнение заказа правительства Германии запланировано на середину 2027 года.

Проект подразумевает производство двух моделей дронов — средней и увеличенной дальности. Auterion отвечает за разработку программного обеспечения и операционной системы, а Airlogix поставляет аппаратную часть.

Кроме площадки под Мюнхеном, сборку беспилотников планируют развернуть еще на одном предприятии на востоке Германии.

Auterion — разработчик операционных систем и программного обеспечения для автономных систем. Штаб-квартира компании находится в США, а инженерные центры — в Цюрихе и Мюнхене.