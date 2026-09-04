В Германии запустили серийное производство дронов для Украины
Международная компания Auterion и украинская Airlogix запустили серийное производство беспилотников для Украины в районе Мюнхена. Всего компании планируют собрать 5 тыс. БПЛА. Об этом сообщает агентство DPA.
Стоимость контракта на поставку военной помощи Украине составляет около €300 млн. Первая партия дронов уже изготовлена. Полное выполнение заказа правительства Германии запланировано на середину 2027 года.
Проект подразумевает производство двух моделей дронов — средней и увеличенной дальности. Auterion отвечает за разработку программного обеспечения и операционной системы, а Airlogix поставляет аппаратную часть.
Кроме площадки под Мюнхеном, сборку беспилотников планируют развернуть еще на одном предприятии на востоке Германии.
Auterion — разработчик операционных систем и программного обеспечения для автономных систем. Штаб-квартира компании находится в США, а инженерные центры — в Цюрихе и Мюнхене.
Разделение ролей между Auterion и Airlogix решает две разные задачи одной кооперацией: программное обеспечение может унифицировать управление разными беспилотниками, а аппаратная часть — выпускаться по отдельной производственной цепочке. Это важно для Украины, где используются более 200 воздушных беспилотных систем: из-за несовместимости управления подготовка персонала становится дорогой и трудоемкой. ПО Auterion уже применяется на части используемых там дронов, а его разработчики ранее предлагали приводить разные аппараты к единому стандарту управления.
Для Германии такая схема означает не только закупку готовых изделий, но и создание производственного контура на своей территории при участии украинского разработчика. В германо-украинской модели совместного производства немецкая площадка рассматривается как способ обеспечить стабильный и масштабируемый выпуск продукции для Украины, а текущий запуск знаменует переход от налаживания производства к серийному выпуску с наращиванием мощностей и ускорением поставок.