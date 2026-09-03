При ударе по Шебекино погибли четыре человека, включая врача и фельдшера

Город Шебекино был обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Погибли четыре человека: супружеская пара и работники скорой помощи — фельдшер и врач.

Три человека пострадали: среди них водитель машины скорой помощи и еще двое мужчин, написал глава региона в Telegram. Они получили осколочные ранения. Пострадавшие сейчас находятся в Шебекинской центральной районной больнице. Позже их перевезут на лечение в Белгород, «а если потребуется — и в федеральные клиники»,— добавил господин Шуваев.

Не уточняется, чем ВСУ атаковали город — беспилотниками или ракетами. При ударах обрушились и загорелись две хозяйственные постройки, были выбиты стекла в двух многоквартирных домах. Повреждены частный дом, гараж и одна машина. Информация о последствиях уточняется.