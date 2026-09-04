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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 5–6 сентября

3 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых байпик о знаменитом шеф-поваре Энтони Бурдене «Тони», а также криминальная комедия от режиссера Сэмюэля Л. Джексона «Сыграть в ящик». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Сыграть в ящик
Тони
Проект У
Турбулентность
Не по-детски
Чучело
Код сна
Мятеж
Психотерапевт по любви
И наступит рассвет
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Сыграть в ящик (Just Play Dead, 2026)

Сыграть в ящик

  • Режиссер: Мартин Кэмпбелл
  • В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Ева Грин, Онь Макен, Мария Педраса, Джейсон Фернандес, Николь Ансари-Кокс
  • Жанр: триллер, криминал / Великобритания, Испания, Болгария / 116 мин.
  • Слоган: «Пока смерть не разлучит их»
  • В прокате: с 3 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «…этот фильм можно смотреть и пересматривать, но так и не понять, что в нем к чему; вопрос, понимают ли это сами авторы».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Старомодный приговор».

Тони (Tony, 2026)

Тони

  • Режиссер: Мэтт Джонсон
  • В ролях: Доминик Сесса, Антонио Бандерас, Эмилия Джонс, Лео Вудалл, Ставрос Халкиас, Майкл Джибрин
  • Жанр: байопик / США / 106 мин.
  • Слоган: «Прежде чем стать Энтони Бурденом, он был просто Тони»
  • В прокате: с 3 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильму, вольно основанному на нескольких главах из "О еде: строго конфиденциально", предпослан эпиграф — слова самого Бурдена о том, что в юности он был нарциссом и эгоцентриком, нуждающимся в хорошей взбучке. Последующие 106 минут блестяще это подтверждают».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Игра в омара».

Проект У (Project Y, 2025)

Проект У

  • Режиссер: Ли Хван
  • В ролях: Чон Джон-со, Хан Со-хи, Ким Сон-чхоль, Ли Джэ-гюн, Ким Щин-нок, Чон Ён-джу
  • Жанр: триллер, драма / Южная Корея / 108 мин.
  • Слоган: «Одно ограбление — и никаких сожалений»
  • В прокате: с 3 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Сам фильм не то, что лишен смысла. В нем хватает действия, порой запредельно жестокого, на парочку триллеров в жанре "вор у вора дубинку украл". Можно при желании найти нотки спекулятивной социальной грусти. Но общее впечатление: ни рыба ни мясо, ни кимчи ни спаржа по-корейски».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сестры без милосердия».

Турбулентность (Turbulence, 2025)

Турбулентность

  • Режиссер: Клаудио Фах
  • В ролях: Хера Хильмар, Джереми Ирвин, Келси Грэммер, Ольга Куриленко, Лайонел Бланк, Арианна Калгаро
  • Жанр: триллер, драма / Великобритания, США / 91 мин.
  • Слоган: «Бойся не только высоты»
  • В прокате: с 3 сентября

Кинопрокатчик «Capella Film»: «Молодая супружеская пара Зак и Эмми решают отправиться в путешествие на воздушном шаре через Доломитовые Альпы в Италии, чтобы оживить свои отношения. Но перед полётом к ним и опытному инструктору Гарри неожиданно присоединяется попутчица Джулия. Незнакомка оказывается связана с прошлым Зака, и её появление превращает романтическое приключение в борьбу за выживание на высоте».

Не по-детски (2026)

Не по-детски

  • Режиссер: Анна Матисон
  • В ролях: Сергей Безруков, Фёдор Добронравов, Мария Смольникова, Мария Аронова, Виктория Агалакова, Юрий Цурило
  • Жанр: комедия / Россия / 96 мин.
  • В прокате: с 4 сентября

Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «После громкого скандала в прямом эфире популярный телеведущий Марк Николаев пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чья победа в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Однако попытка "исправить ситуацию" неожиданно меняет мир Марка и заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей».

Чучело (2025)

Чучело

  • Режиссеры: Илья Хотиненко, Владимир Карабанов
  • В ролях: Марья Симонова, Максим Карушев, Кирилл Кяро, Кристина Асмус, Марфа Просвирникова, Даяна Гудз
  • Жанр: драма / Россия / 110 мин.
  • В прокате: с 27 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «…проблема школьной травли не потеряла свою актуальность, но авторы картины сделали все, чтобы превратить серьезный разговор о ней в плохо разыгранный фарс».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Трын-травля».

Код сна (April X, 2025)

Код сна

  • Режиссер: Мишель К. Паранди
  • В ролях: Коннор Сторри, Лилли Круг, Тудор Кирилэ, Шербан Павлу, Туриалай Акбари, Марьюс Киву
  • Жанр: фантастика, триллер, драма / США / 96 мин.
  • Слоган: «Твой разум — их программа»
  • В прокате: с 27 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «На экране же сюжет двигается рывками, а диалоги звучат так, будто их авторы стараются вызвать у зрителей аневризму головного мозга. Это рифмуется и с визуальным решением: из всех технических приемов здешнему монтажеру милее всего джамп-каты – резкие склейки, заставляющие кадр прыгать каждые пару секунд. Зато погони и прочий экшен разворачиваются невероятно медленно, как будто не только Эйприл, но и остальные герои засыпают на ходу».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дроны, клоны и путаны».

Мятеж (Mutiny, 2025)

Мятеж

  • Режиссер: Жан-Франсуа Рише
  • В ролях: Джейсон Стэйтем, Аннабелль Уоллис, Роланд Меллер, Рамон Тикарам, Арнас Федаравичус, Джейсон Вон
  • Жанр: боевик, криминал / Великобритания, США / 95 мин.
  • Слоган: «Правосудие в надежных руках»
  • В прокате: с 27 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «здесь — нет никаких "арок", и слава богу. Предположение, что под лысым черепом могут копошиться какие-то травмы, даже оскорбительно для героя».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чудесатый рейс».

Психотерапевт по любви (Fatti vedere, 2025)

Психотерапевт по любви

  • Режиссер: Тициано Руссо
  • В ролях: Матильда Джоли, Азия Ардженто, Франческо Чентораме, Пьерпаоло Споллон, Джая Бенасси, Луиджи Чезолини
  • Жанр: мелодрама, комедия / Италия / 105 мин.
  • Слоган: «Он бросил ее без объяснений, но она узнает правду!»
  • В прокате: с 27 августа

Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Сандра — дипломированный психолог. Она только что получила долгожданную работу консультантом на сайте онлайн-терапии. В тот же день ее неожиданно и без объяснений бросает Стефано, с которым она прожила десять лет. Сандра берет себя в руки и приступает к работе. Но тут на сайте происходит технический сбой: система присваивает ей личность семидесятилетней коллеги, а первым клиентом становится ничего не подозревающий бывший. Сандра гримируется, меняет голос и пытается узнать, почему же он ушел. Но ложь — плохой фундамент, и вся конструкция грозит рухнуть в самый неподходящий момент».

И наступит рассвет (Hanarokushou ga Akeru Hi ni, 2026)

И наступит рассвет

  • Режиссер: Еситоси Синомия
  • В ролях: Рику Хагивара, Котонэ Фурукава, Мию Ирино, Такаси Окабэ
  • Жанр: аниме, мультфильм, драма / Япония, Франция / 75 мин.
  • В прокате: с 27 августа

Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «Кэитаро живет на заброшенной фабрике фейерверков и годами пытается разгадать тайну салюта "Сюхари", который придумал его отец, а потом исчез. Когда фабрику собираются снести, у Кэитаро и его друзей остаются считанные дни, чтобы создать и запустить легендарный фейерверк».

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