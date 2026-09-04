Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 5–6 сентября
3 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых байпик о знаменитом шеф-поваре Энтони Бурдене «Тони», а также криминальная комедия от режиссера Сэмюэля Л. Джексона «Сыграть в ящик». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Сыграть в ящик
- Режиссер: Мартин Кэмпбелл
- В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Ева Грин, Онь Макен, Мария Педраса, Джейсон Фернандес, Николь Ансари-Кокс
- Жанр: триллер, криминал / Великобритания, Испания, Болгария / 116 мин.
- Слоган: «Пока смерть не разлучит их»
- В прокате: с 3 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «…этот фильм можно смотреть и пересматривать, но так и не понять, что в нем к чему; вопрос, понимают ли это сами авторы».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Старомодный приговор».
Тони
- Режиссер: Мэтт Джонсон
- В ролях: Доминик Сесса, Антонио Бандерас, Эмилия Джонс, Лео Вудалл, Ставрос Халкиас, Майкл Джибрин
- Жанр: байопик / США / 106 мин.
- Слоган: «Прежде чем стать Энтони Бурденом, он был просто Тони»
- В прокате: с 3 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильму, вольно основанному на нескольких главах из "О еде: строго конфиденциально", предпослан эпиграф — слова самого Бурдена о том, что в юности он был нарциссом и эгоцентриком, нуждающимся в хорошей взбучке. Последующие 106 минут блестяще это подтверждают».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Игра в омара».
Проект У
- Режиссер: Ли Хван
- В ролях: Чон Джон-со, Хан Со-хи, Ким Сон-чхоль, Ли Джэ-гюн, Ким Щин-нок, Чон Ён-джу
- Жанр: триллер, драма / Южная Корея / 108 мин.
- Слоган: «Одно ограбление — и никаких сожалений»
- В прокате: с 3 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Сам фильм не то, что лишен смысла. В нем хватает действия, порой запредельно жестокого, на парочку триллеров в жанре "вор у вора дубинку украл". Можно при желании найти нотки спекулятивной социальной грусти. Но общее впечатление: ни рыба ни мясо, ни кимчи ни спаржа по-корейски».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сестры без милосердия».
Турбулентность
- Режиссер: Клаудио Фах
- В ролях: Хера Хильмар, Джереми Ирвин, Келси Грэммер, Ольга Куриленко, Лайонел Бланк, Арианна Калгаро
- Жанр: триллер, драма / Великобритания, США / 91 мин.
- Слоган: «Бойся не только высоты»
- В прокате: с 3 сентября
Кинопрокатчик «Capella Film»: «Молодая супружеская пара Зак и Эмми решают отправиться в путешествие на воздушном шаре через Доломитовые Альпы в Италии, чтобы оживить свои отношения. Но перед полётом к ним и опытному инструктору Гарри неожиданно присоединяется попутчица Джулия. Незнакомка оказывается связана с прошлым Зака, и её появление превращает романтическое приключение в борьбу за выживание на высоте».
Не по-детски
- Режиссер: Анна Матисон
- В ролях: Сергей Безруков, Фёдор Добронравов, Мария Смольникова, Мария Аронова, Виктория Агалакова, Юрий Цурило
- Жанр: комедия / Россия / 96 мин.
- В прокате: с 4 сентября
Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «После громкого скандала в прямом эфире популярный телеведущий Марк Николаев пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чья победа в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Однако попытка "исправить ситуацию" неожиданно меняет мир Марка и заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей».
Чучело
- Режиссеры: Илья Хотиненко, Владимир Карабанов
- В ролях: Марья Симонова, Максим Карушев, Кирилл Кяро, Кристина Асмус, Марфа Просвирникова, Даяна Гудз
- Жанр: драма / Россия / 110 мин.
- В прокате: с 27 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «…проблема школьной травли не потеряла свою актуальность, но авторы картины сделали все, чтобы превратить серьезный разговор о ней в плохо разыгранный фарс».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Трын-травля».
Код сна
- Режиссер: Мишель К. Паранди
- В ролях: Коннор Сторри, Лилли Круг, Тудор Кирилэ, Шербан Павлу, Туриалай Акбари, Марьюс Киву
- Жанр: фантастика, триллер, драма / США / 96 мин.
- Слоган: «Твой разум — их программа»
- В прокате: с 27 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «На экране же сюжет двигается рывками, а диалоги звучат так, будто их авторы стараются вызвать у зрителей аневризму головного мозга. Это рифмуется и с визуальным решением: из всех технических приемов здешнему монтажеру милее всего джамп-каты – резкие склейки, заставляющие кадр прыгать каждые пару секунд. Зато погони и прочий экшен разворачиваются невероятно медленно, как будто не только Эйприл, но и остальные герои засыпают на ходу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дроны, клоны и путаны».
Мятеж
- Режиссер: Жан-Франсуа Рише
- В ролях: Джейсон Стэйтем, Аннабелль Уоллис, Роланд Меллер, Рамон Тикарам, Арнас Федаравичус, Джейсон Вон
- Жанр: боевик, криминал / Великобритания, США / 95 мин.
- Слоган: «Правосудие в надежных руках»
- В прокате: с 27 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «здесь — нет никаких "арок", и слава богу. Предположение, что под лысым черепом могут копошиться какие-то травмы, даже оскорбительно для героя».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чудесатый рейс».
Психотерапевт по любви
- Режиссер: Тициано Руссо
- В ролях: Матильда Джоли, Азия Ардженто, Франческо Чентораме, Пьерпаоло Споллон, Джая Бенасси, Луиджи Чезолини
- Жанр: мелодрама, комедия / Италия / 105 мин.
- Слоган: «Он бросил ее без объяснений, но она узнает правду!»
- В прокате: с 27 августа
Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Сандра — дипломированный психолог. Она только что получила долгожданную работу консультантом на сайте онлайн-терапии. В тот же день ее неожиданно и без объяснений бросает Стефано, с которым она прожила десять лет. Сандра берет себя в руки и приступает к работе. Но тут на сайте происходит технический сбой: система присваивает ей личность семидесятилетней коллеги, а первым клиентом становится ничего не подозревающий бывший. Сандра гримируется, меняет голос и пытается узнать, почему же он ушел. Но ложь — плохой фундамент, и вся конструкция грозит рухнуть в самый неподходящий момент».
И наступит рассвет
- Режиссер: Еситоси Синомия
- В ролях: Рику Хагивара, Котонэ Фурукава, Мию Ирино, Такаси Окабэ
- Жанр: аниме, мультфильм, драма / Япония, Франция / 75 мин.
- В прокате: с 27 августа
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «Кэитаро живет на заброшенной фабрике фейерверков и годами пытается разгадать тайну салюта "Сюхари", который придумал его отец, а потом исчез. Когда фабрику собираются снести, у Кэитаро и его друзей остаются считанные дни, чтобы создать и запустить легендарный фейерверк».