Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильму, вольно основанному на нескольких главах из "О еде: строго конфиденциально", предпослан эпиграф — слова самого Бурдена о том, что в юности он был нарциссом и эгоцентриком, нуждающимся в хорошей взбучке. Последующие 106 минут блестяще это подтверждают».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Игра в омара».