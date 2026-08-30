Чудесатый рейс

На экранах — фильм Жан-Франсуа Рише «Мятеж» (Mutiny) с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Михаил Трофименков порадовался тому, что в эпоху искусственного интеллекта не умерло пацанское кино в лучших традициях Брюса Уиллиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейсон Стейтем играет героического экс-полицейского с незамутненной прямотой боевиков 1990-х

Фото: Film Council Джейсон Стейтем играет героического экс-полицейского с незамутненной прямотой боевиков 1990-х

Фото: Film Council

Представьте себе, что вы на сухогрузе «Артемида» в открытом, да еще и Андаманском море. На борту кроме вас и вашей помощницы 21 отъявленный негодяй. Требуется отвлечь их внимание, пока помощница попробует вызвать помощь. Отвлечь, говорите? Элементарно, Ватсон. Надо устроить на борту пожар, чтобы негодяи сбежались его тушить. О том, что пожар в открытом море — самое страшное, что может случиться с судном, и верный способ самоубийства, Коул Рид (Стейтем) и Энджи Эллис (Аннабель Уоллис) как-то не задумываются.

И все-то у них так. Жан-Франсуа Рише, умеющий снимать богатые и сложные боевики («Враг государства №1», 2008; «Видок: Охотник на призраков», 2018), позволил себе расслабиться и снять кино про «пяткой в лоб».

Про героя, выброшенного за борт и карабкающегося по якорной цепи. Про выстрел гарпуном в упор. Про дуэли в замкнутом пространстве с использованием осколков стекла, крючьев и ножа, который выдергивают из раны, чтобы обратить против супостата.

А нелепость на нелепости Рише словно громоздит специально, подмигивая зрителям.

Вот телохранитель Коул, чудом избежав смерти при убийстве его босса, подбирает паспорт одного из сраженных им киллеров. Киллеры, они завсегда с паспортами на дело ходят, особенно когда им через несколько часов в рейс на той самой «Артемиде». С этим паспортом Коул на борт и пройдет, не вызвав ни малейших подозрений. Он — лысый, и покойник был лысым: ну просто близнецы-братья.

Вот мать-одиночка Энджи, которую, порушив планы на отпуск с шестилетней дочуркой (фото ангелочка она Коулу и зрителям предъявит), выдернут из дома и отправят в рейс третьим помощником капитана. Что делает третий помощник капитана, оказавшись на незнакомом судне? Правильно: спускается в трюм, выбирает железяку покрепче и начинает без видимых причин взламывать контейнеры. В контейнерах обнаружатся нелегалы, которых обещали отвезти в Таиланд, но обманули и перепродали каким-то пиратам.

Затем Энджи продемонстрирует владение боевыми искусствами на уровне главных антагонистов. С ними-то все понятно. Коул — ветеран и герой лондонской полиции и Афганистана, вынужденный уйти в частный бизнес из-за неких интриг. Упоминается, что его отец-полицейский (дед служил по тому же ведомству) погиб, спасая сына во время совместной операции. Странноватая деталь, которая в другом фильме снабдила героя муками совести и диалогами с призраком отца.

А здесь — нет никаких «арок», и слава богу. Предположение, что под лысым черепом могут копошиться какие-то травмы, даже оскорбительно для героя.

Работорговец-капитан Марко Мэдсен (Роланд Мёллер) — датский опять-таки ветеран Афганистана и Ирака. Но ни один из них не поинтересуется у Энджи: кто тебя этому научил, девочка?

Предположение о том, что девочка — засланный казачок неких спецслужб, никак не подтвердится: она так и останется смертоносной женщиной трудной судьбы.

Есть в фильме и приколы потоньше. Душегуб, под которого кривляется Коул,— американец, что акцентируется. Также неоднократно акцентируется, что Коул — англичанин. Между тем в Голливуде издавна в категории «образ врага» лидировали не русские, китайцы или арабы, а именно англичане. Даже на роли фантастических злодеев приглашали англичан с их вражеским прононсом.

В финале на выручку героям придет абордажная группа с целого американского линкора, случайно проходившего мимо. Но могла бы и не приходить. Спасателям достанется незавидная роль санитаров морга. Типа: эй, парни, мы трупы не успели собрать, вы только пересчитайте, их там должно быть 20, нет, 21 по судовому расписанию. Ах да, еще есть неучтенка в виде тушек их подельников — перекупщиков нелегалов.

Пожалуй, такого унижения гордые ВМС США не испытывали со времен Перл-Харбора и поломки туалетов на авианосце «Авраам Линкольн».