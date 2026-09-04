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Сестры без милосердия

В прокате фильм Ли Хвана «Проект У»

На экранах — фильм южнокорейского режиссера Ли Хвана «Проект У» (Peurojekteu Y). Михаил Трофименков искренне пытался посочувствовать сеульским девушкам с пониженной социальной ответственностью, да как-то не получилось.

Бледность лиц сестер Ю (Хан Со Хи) и Ли (Чон Джон Со) гармонирует с мраком ночного кладбища

Бледность лиц сестер Ю (Хан Со Хи) и Ли (Чон Джон Со) гармонирует с мраком ночного кладбища

Фото: Penture Invest

Бледность лиц сестер Ю (Хан Со Хи) и Ли (Чон Джон Со) гармонирует с мраком ночного кладбища

Фото: Penture Invest

Прежде всего хочется от души поздравить прокатчиков, вдохновленных примером Балбеса (Юрий Никулин) из «Операции "Ы"» (1965). Именно он окрестил ограбление склада «операцией "Ы"», «чтобы никто не догадался». Так и тут: «Проект Игрек» мутировал в загадочный «Проект У». Впрочем, что одно, что другое название в равной степени бессмысленны.

Сам фильм не то что лишен смысла. В нем действия, порой запредельно жестокого, хватит на парочку триллеров в жанре «вор у вора дубинку украл». Можно при желании найти и нотки спекулятивной социальной грусти. Но общее впечатление: ни рыба ни мясо, ни кимчи ни спаржа по-корейски, ни криминальное чтиво ни сентиментальная чернуха.

За всех героев — иначе не скажешь — как-то неловко. За их алчность, за их жестокость, за их слезы и за их смех.

Ю Ми Сон (Хан Со Хи) и Ли До Гён (Чон Джон Со) — сводные сестры, некогда удочеренные женщиной по имени Чхва Гаён (Ким Щин Нок). Мама правильная такая мама оказалась, хоть и приемная. Сразу дала деткам профориентацию. Крошку Ли отправила разносить по клиентам запрещенные таблетки. А Ю мама нежно накрасила глаза и послала на телесный промысел — работу хостес в бандитском баре.

«Мама, мама, помнишь, как ты мне красила глаза? Дай я и тебе накрашу!»

Неадекватная мама, появляющаяся только в середине фильма, пожалуй, самый колоритный его персонаж. Легенда криминальных переулков: соблазнила самого японского посла. Увядающая красотка, мешающая снотворное и алкоголь, выходящая, однако, из комы, чтобы обнести собственных дочурок и отправиться кутить с мальчиками по вызову.

Минуло после удочерения немало лет, но сестры по-прежнему в профессии. Лихачка Ли развозит таблетки. Ю обихаживает клиентов, успевая днем работать в цветочном магазине.

Кажется, их черные дни миновали. На скромные накопления сестры прикупили кондоминиум, да и все девочки из бара — как водится, белые и пушистые — тоже прикупили. А Ю — еще и цветочный магазин в кредит. Но тут их реальность рушится в первый раз. Скончавшийся, и, судя по всему, не своей смертью, риэлтор обул всех девушек на астрономические суммы. Прощайте, кондо, прощайте, цветы.

Дальше действие разыгрывается по принципу: каждые десять минут в нашем городе, где полиция отсутствует как класс, происходит ограбление. Девушки дознаются, что за риэлтором стоит Блекджек (Ким Сон Чхоль), новый хозяин ночного клуба, заторможенный садист с обсессивно-компульсивным расстройством и кучей комплексов: «Бутылку мою не трогать!»

Девушки прознают секрет договорного баскетбольного матча и жахнут все деньги на него. Что ж, выиграют, но выигрыш у них уведут телефонные мошенники. Но девушки узнают затем, где Блекджек прячет наворованные восемь миллиардов вон: конечно же, на кладбищенской территории. Откапывают их с завидной сноровкой, но деньги у них отбивает банда пацанов. Ну и так далее, и так далее, и так далее: от очередного договорного матча до гибели большинства персонажей в цементной жиже.

Однако же пацаны не заметили в машине девчонок еще и ящик откопанного золота на миллиарды вон. Ю и Ли планируют вывезти его в Японию, и это самый смешной момент унылого кино.

Девушкам нужны загранпаспорта, за которыми Ю отправляется не в МФЦ, а в пагоду, служитель которой предлагает написать имена претендентов на бумажке, а потом, не читая, сжигает их. Паспорта, однако, окажутся оформлены должным образом — и только для того, чтобы сестры сожгли их из чистого патриотизма.

Кстати, о патриотизме. Все мужчины в фильме отвратительны, но гаже всех японский посол, которого шантажируют девоньки. Не человек, а жаба какая-то пупырчатая. И это неспроста. Если в корейском фильме ужасов есть особо злобная ведьма, то японская. А в триллере злодеи носят имена коллаборационистов с японскими оккупантами. Корея наглухо отказывается простить Японии кровавое прошлое.

Теоретически за такое изображение своего посла Япония должна была бы послать Корее ноту протеста. Но на каждый фильм нотой не наздравствуешься.

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