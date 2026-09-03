Суд вынес приговор водителю автобуса по делу о ДТП с пострадавшими паломниками

Лодейнопольский городской суд Ленинградской области приговорил водителя автобуса, перевозившего паломников из Ярославской области, к 3,5 годам колонии-поселения по делу о столкновении с поездом. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирский автобус после столкновения с поездом

Фото: Официальный канал Западного МСУТ СК России Пассажирский автобус после столкновения с поездом

Фото: Официальный канал Западного МСУТ СК России

В день аварии, 4 августа 2025 года, группа возвращалась из паломничества в Соловецкий монастырь. Суд установил, что водитель пассажирского автобуса выехал на железнодорожный переезд перегона Олонец — Лодейное Поле на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом.

В результате столкновения погибла 68-летняя жительница Тутаева Ольга Лапшина, сообщал «Ъ-Ярославль». Еще 16 паломников пострадали. По данным прокуратуры, здоровью восьмерых был причинен тяжкий вред. Всего в автобусе были 37 человек, в том числе двое детей.

Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По приговору суда водителю также запрещено управлять транспортными средствами на протяжении трех лет.

Алла Чижова