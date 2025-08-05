«Семью в беде не оставим»

Утром 5 августа в Тутаев вернулась большая часть группы паломников, которая накануне попала в аварию на железнодорожном переезде в Ленинградской области. По словам настоятеля Воскресенского собора Тутаева протоиерея Василия Мозякова, люди рады, что добрались домой без повторных происшествий. Несколько пострадавших в аварии находятся в больницах Ленинградской области. В настоящее время собор занимается транспортировкой тела единственной погибшей. Ее семье выплатят компенсацию, также власти поддержат пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария в Ленинградской области

Фото: Официальный канал Западного МСУТ СК России Авария в Ленинградской области

Фото: Официальный канал Западного МСУТ СК России

5 августа в администрации Тутаевского округа «Ъ-Ярославль» сообщили, что паломники, ставшие участниками серьезной аварии в Ленинградской области, вернулись в регион.

«Все хорошо, все слава богу, вернулись с утра, очень уставшие, но рады, что добрались до дому теперь без происшествий. 17 человек вернулись на автобусе, некоторых оттуда забрали родственники. В целом большая часть группы вернулась»,— сообщил «Ъ-Ярославль» отец Василий.

Авария произошла 4 августа, когда группа возвращалась из паломничества в Соловецкий монастырь. Поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния. Паломники провели там пять дней, по программе на обратном пути должны были посетить Александро-Свирский монастырь.

Однако 4 августа в 06:21 на перегоне «Олонец-Лодейное Поле» на 254 км по Мурманскому шоссе (Ленинградская область) автобус с паломниками столкнулся с грузовым поездом. По версии следователей, водитель автобуса выехал на жд-переезд на запрещающий сигнал светофора и не успел завершить маневр. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Состав врезался в заднюю часть автобуса. Об обстоятельствах ДТП сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Всего в автобусе находились 37 человек, в том числе двое детей. Пострадали 16 паломников.

«Это было ранее утро, все спали. Я проснулась от удара, открыла глаза, и на меня стекло посыпалось, а в нескольких сантиметрах от лица пронесся поезд. Но мне еще повезло. Шесть человек вылетели в окно, такой силы был удар»,— приводит издание «КП-Петербург» слова 66-летней пассажирки автобуса.

В Санкт-Петербургской митрополии сообщили, что тяжело пострадавших отправили вертолетом в Ленинградскую областную больницу, пассажиров, получивших травмы, — в Лодейнопольскую больницу. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в больницы Ленинградской области были доставлены 14 человек. В результате столкновения погибла 68-летняя жительница Тутаева Ольга Лапшина. У нее остались супруг и взрослый сын.

«Сейчас занимаемся транспортировкой тела погибшей, взяли все оргвопросы на себя. Сегодня выезжает оттуда катафалк, все оплачено, все заказано. К 6 утра планируем, что он будет здесь. Завтра после божественной литургии, в районе 12-14 часов, будем ее отпевать, провожать в последний путь»,— сообщил настоятель.

После аварии, как сообщает Санкт-Петербургская митрополия, паломников, которым не потребовалась госпитализация, принял Александро-Свирский монастырь.

«Братией монастыря был совершен молебен о здравии пострадавших. Паломников накормили обедом и разместили в гостинице недалеко от обители»,— говорится в сообщении митрополии.

Как сообщала глава Тутаевского округа Ольга Низова, за паломниками был отправлен резервный автобус, который и вернул их в регион 5 августа. В этот же день в межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили о задержании водителя автобуса, которым, по данным «Фонтанки», является 53-летний житель Ярославской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что причиной столкновения стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, проигнорировавшим запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде»,— говорится в сообщении управления.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении водителя. Свою проверку также организовала прокуратура Ярославской области. В ведомстве сообщили, что попавший в аварию автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Ярославля, имеющему лицензию на перевозку пассажиров и багажа.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок, а также лицензионных требований, включая вопросы своевременности проведения технических осмотров транспортного средства, а также прохождения водителем предрейсовых и послерейсовых осмотров»,— сообщили в прокуратуре.

Семья погибшей получит выплату в 1 млн руб. от правительства Ярославской области, окажет помощь и Тутаевская администрация, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В причинах происшествия разберется следствие, сейчас важно оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Выражаю соболезнования родным погибшей. Всем пострадавшим – скорейшего восстановления»,— написал господин Евраев.

«Выражаю семье искренние соболезнования. Коллегам даны поручения, семью в беде не оставим. Ситуация находится на моем личном контроле»,— написала глава округа Ольга Низова.

Воскресенский собор Тутаева объявил о сборе средств для пострадавших и семьи погибшей.

Алла Чижова