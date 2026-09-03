В Ярославской области бензин подорожал на 2,25% за неделю

В Ярославской области автомобильный бензин за неделю с 24 по 31 августа подорожал на 2,25%. Данные публикует Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Наиболее заметно подорожал бензин марки АИ-92: цена за литр выросла с 63,17 до 66,49 руб. Также изменилась цена за литр АИ-98 и выше — она выросла с 94,86 до 95,03 руб. При этом цена на АИ-95 и дизельное топливо осталась прежней — 67,96 и 78,44 руб. соответственно.

Ранее «Ъ» сообщал, что стоимость бензина АИ-92 по индексу европейской части России на Петербургской бирже 1 сентября выросла на 4,36%, до 75,47 тыс. руб. за тонну, что стало новым историческим максимумом.

Алла Чижова