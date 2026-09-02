Бензин взял рекорд

Стоимость бензина АИ-92 по индексу европейской части России на Петербургской бирже 1 сентября выросла на 4,36%, до 75,47 тыс. руб. за тонну. Это новый исторический максимум, следует из данных площадки. Предыдущий рекорд фиксировался осенью 2025 года: в октябре цены достигали 74,33 тыс. руб. за тонну.

Котировки бензина АИ-95 по индексу европейской части России, напротив, 1 сентября снизились на 5,29%, до 75,92 тыс. руб. за тонну. Дизтопливо на этом же базисе подешевело на 3,2%, до 71,22 тыс. руб. за тонну.

По данным Национального биржевого ценового агентства, суммарные продажи бензина на Петербургской бирже 1 сентября выросли на 12% относительно 31 августа, до 12,8 тыс. тонн. Реализация АИ-92 повысилась на 30%, до 8,5 тыс. тонн, продажи АИ-95 сократились на 12,5%, до 4,2 тыс. тонн. По итогам прошедших торгов объем неудовлетворенного платежеспособного спроса АИ-92 и АИ-95 повысился до 40,74 тыс. тонн и 32,64 тыс. тонн соответственно, сказано в обзоре. Там отмечается, что на динамику продаж АИ-92 повлияло возобновление продаж с нескольких базисов.

Анатолий Костырев, Ольга Озембловская