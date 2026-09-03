В Ярославле создают мурал с игроками «Локомотива» и Кубком Гагарина

В Ярославле на фасаде дома создают граффити, посвященное двукратному обладателю Кубка Гагарина хоккейному клубу «Локомотив». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Изображение выполняют в фирменных цветах клуба. На фасаде дома №2 на улице Городской Вал рисуют Кубки Гагарина и портреты вратаря Даниила Исаева, нападающих Георгия Иванова, Максима Шалунова, Максима Березкина, Артура Каюмова, Александра Радулова и капитана «Локомотива» Александра Елесина.

Сейчас мурал готов на 50%. Его будет хорошо видно со стороны крупного перекрестка улицы Городской Вал с улицами Ухтомского и Большой Октябрьской.

21 мая 2026 года ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина — главного трофея Континентальной хоккейной лиги. Теперь «железнодорожники» надеются стать трехкратными чемпионами: в новый сезон они идут под руководством нового наставника и с изменениями в составе.

Алла Чижова