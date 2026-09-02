«Пойдем за третьим»

Ярославский «Локомотив» надеется стать трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Об этом президент и главный тренер клуба рассказали на пресс-конференции перед началом нового сезона. Руководство клуба делает ставку на проверенные связки игроков и планирует активно привлекать молодежь. В «Локомотиве» хотели бы видеть и уехавших легионеров, но пока что не рассчитывают на их возвращение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Яковлев

Фото: ХК «Локомотив» Юрий Яковлев

Фото: ХК «Локомотив»

«Локомотив» готовится к началу регулярного чемпионата КХЛ сезона 2026/27. К нему команда подходит после двух подряд выигранных Кубков Гагарина. Президент клуба Юрий Яковлев на предсезонной пресс-конференции сообщил, что команда перед новым сезоном чувствует «определенную ответственность».

«Наша задача выигрывать. О третьем чемпионстве можно говорить только тогда, когда уже два выиграл. Вот мы два выиграли, можно говорить о третьем. Конечно, мы хотим и будем стремиться, все для этого сделаем. Но у нас нет такого: вот мы сейчас выйдем и всех разобьем. Нет, мы спокойно работаем»,— сказал господин Яковлев.

«Локомотив» может взять третий Кубок, и у него все для этого есть, считает главный тренер команды Дмитрий Квартальнов, признав, что повторить успех будет непросто.

Сам Дмитрий Квартальнов пришел в команду в это межсезонье. Он уже был наставником в 2017 – 2019 годах, что сыграло роль при принятии решения руководством клуба сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Квартальнов

Фото: ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов

Фото: ХК «Локомотив»

«Мы давно знаем друг друга, знаем сильные и слабые стороны. Мы не втемную брали, мы понимали, кого мы брали. Дмитрий Вячеславович для нас тренер, который полностью отвечает нынешней ситуации команды и клуба в целом»,— прокомментировал президент ХК.

Частью клуба остался и Боб Хартли — канадский специалист, который последний сезон руководил «Локомотивом». Он выступает консультантом и сейчас работает в Ярославле с детско-юношескими и молодежными командами «Локомотива». «Для клуба это большая удача. Он ведет большую работу с детьми, с молодежью каждый день»,— поделился Юрий Яковлев.

В прошедшем межсезонье «Локомотив» подписал контракты с экс-защитником «Ак Барса» Степаном Фальковским и бывшим нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре. Переговоры с обоими шли быстро, хоккеисты сразу согласились прийти, рассказал Юрий Яковлев. Он добавил, что за Фьоре давно наблюдали, а в Фальковском клуб видит потенциал. Пока оба хоккеиста адаптируются.

«Они притираются. Не могу сказать, что сейчас они полностью вошли, но я думаю, что сезон покажет. Сейчас уже игры начинаются. Я думаю, что эти парни нам помогут»,— сказал Квартальнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан Фальковский

Фото: ХК «Локомотив» Степан Фальковский

Фото: ХК «Локомотив»

Больше новичков в «Локомотиве» среди игроков нет, но у клуба есть пространство для маневра. Президент «Локомотива» рассказал, что для команды ищут «конкретных людей на конкретные позиции».

«Мы стараемся не просто закрывать какие-то слабые места. У нас большая группа молодежи. Мы серьезно на них надеемся. Пока ищем каких-то ветеранов, молодежи даем шанс проявить себя»,— пояснил Юрий Яковлев.

Дмитрий Квартальнов рассказал, что поиски новых игроков продолжатся, однако пока «Локомотив» будет «обходиться своими силами». На лед в этом сезоне за основную команду будут выходить молодые игроки, такие как Андрей Пустовой, Матвей Котков, Вадим Дудоров, Ильяс Магомедсултанов.

«Большая группа будет привлекаться. Будем смотреть по их состоянию, как они переносят, — все-таки у нас команда высокого уровня. И требования непростые для этих ребят. Мы даем шанс, но нужно себя проявлять, нужно идти доказывать. Мы в этом им поможем. Остальное будет зависеть от них»,— объяснил Квартальнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Котков

Фото: МХК «Локо» Ярославль Матвей Котков

Фото: МХК «Локо» Ярославль

Вместе с тем «Локомотив» покинули несколько воспитанников. Юрий Яковлев рассказал, что «было очень жалко отдавать» Ярослава Лихачева. По его мнению, форвард усилит хабаровский клуб «Амур». «К сожалению, не подошел нам»,— дополнил господин Яковлев. Еще один одаренный воспитанник «Локомотива», который не вписался в команду, — Степан Никулин. Он перешел в ХК «Сибирь».

При этом господин Яковлев предлагал остаться другому воспитаннику — Павлу Красковскому, решившего расстаться с родным клубом после 13 сезонов и ставшего игроком нижегородского «Торпедо». «Решил, что в другой команде будет какой-то дополнительный толчок для его восстановления, для его уверенности»,— пояснил президент ХК.

Ждет возвращения в «Локомотив» Юрий Яковлев и легионеров, которые последние сезоны выступали за ярославский клуб, — Байрона Фрэза, Рихарда Паника и Мартина Герната. Президент ХК отметил, что вопрос по ним еще не закрыт.

«Мы очень надеемся, что ребята приедут. Другое дело, что такая ситуация непростая и в стране, и в хоккее в целом. Считаем, что ребята вполне могут вернуться»,— сказал Юрий Яковлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: игроки команды "Локомотив" Мартин Гернат, Рихард Паник и Байрон Фрейз во время матча

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Слева направо: игроки команды "Локомотив" Мартин Гернат, Рихард Паник и Байрон Фрейз во время матча

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Локомотив» в новом составе уже провел предсезонную подготовку. В частности, успешным оказалось выступление на турнире в Омске, где ярославцы завоевали Кубок Блинова. Дмитрий Квартальнов сообщил, что победа не должна расслаблять команду.

«Есть определенные моменты, которые мы должны улучшать еще. Такую целостность игры хочется, и большинство улучшить. Мы хорошее точно ломать не будем, это приносит результаты. Идентичность у команды есть. Какие-то новые вещи мы им предлагаем»,— рассказал Квартальнов.

Он пояснил, что по ходу сезона намерены менять составы звеньев, однако ведущие тройки — Каюмов-Шалунов-Березкин, Радулов-Иванов-Сурин — пока трогать не будут. Первая игра нового сезона состоится 5 сентября: в этот день «Локомотив» встретится с «Трактором».

Континентальная хоккейная лига с нового сезона отказалась от матча за Кубок Открытия, в котором обычно встречались финалисты минувшего сезона. Решение лиги президент ХК «Локомотив» не поддержал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Локомотив" два последних года подряд выигрывал Кубок Открытия

Фото: КХЛ "Локомотив" два последних года подряд выигрывал Кубок Открытия

Фото: КХЛ

«Это решение мне непонятно. Эта игра вносит дополнительный интерес. Может быть, это не так важно, не так существенно, но мне непонятно, почему отменили. Я бы не стал»,— поделился своим мнением Юрий Яковлев.

При этом глава клуба равнодушно отнесся к отказу от перекрестного формата. Если раньше команды, начиная со второго раунда плей-офф, встречались с соперниками из другой конференции, то теперь они будут объединены в одну таблицу согласно баллам, набранным в регулярном чемпионате.

«Я не думаю, что это существенно для нас. Главное — это состояние команды. А там как карта ляжет»,— заключил господин Яковлев.

Алла Чижова