Анатолий Лисицын прокомментировал решение «Единой России» о поддержке

Депутат и кандидат в депутаты ГД РФ Анатолий Лисицын позитивно оценил решение партии «Единая Россия» поддержать его кандидатуру после снятия партийного кандидата, депутата муниципального совета Рыбинска Владимира Пахарева. «Ъ-Ярославль» сообщал, что такое решение было принято на заседании президиума регионального политсовета партии 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Лисицын

Фото: Ярославская областная дума Анатолий Лисицын

Фото: Ярославская областная дума

«Решение партии — снять или поддержать кандидата — это сугубо внутрипартийное дело. И то, что коллеги сегодня приняли такое решение в мою пользу, — конечно, мне это приятно»,— прокомментировал Анатолий Лисицын.

По словам кандидата, он никогда не был в оппозиции к «Единой России» (в действующем созыве депутат представлял «Справедливую Россию», из которой вышел перед выборами). Депутат отметил, что остается независимым кандидатом.

«Я иду на выборы самовыдвиженцем — за меня подписались больше шестнадцати тысяч земляков, и это для меня главный мандат доверия. Отдельно скажу про губернатора Михаила Евраева и его команду — я поддерживаю их активную работу по развитию области. Наши взгляды на будущее совпадают, поэтому мы одна команда»,— сказал Анатолий Лисицын.

По словам депутата, с «Единой Россией» у него общая цель — «чтобы люди в регионе жили лучше».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что экс-губернатор, депутат ГД РФ Анатолий Лисицын в марте вышел из «Справедливой России». Перед этим губернатор Михаил Евраев сообщил, что господин Лисицын пойдет на выборы как независимый кандидат при поддержке «Единой России». После этого Анатолий Лисицын подал заявку на участие в предварительном голосовании ЕР, однако позже отозвал свое заявление и собрал подписи, необходимые для участия в качестве самовыдвиженца. В «Справедливой России» уход бывшего однопартийца объяснили желанием снизить рейтинг СР в регионе.

Антон Голицын