Полный стеклопакет

Жителям дома №18/1 на улице Сакко и Ванцетти в Новороссийске не придется оплачивать замену поврежденных в результате атаки БПЛА оконных блоков и стеклопакетов за свой счет. Расходы на восстановление общедомового имущества возьмет на себя управляющая организация АО «НУК», сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что собственникам квартир якобы предлагают профинансировать ремонт за счет дополнительных сборов. В опубликованном уведомлении о проведении общего собрания собственников указывалась стоимость работ около 295 тыс. руб.

В администрации Новороссийска отметили, что управляющая организация приняла решение провести восстановление общедомового имущества за счет средств, которые собственники уже оплачивают на текущий ремонт и содержание дома. Дополнительные начисления жильцам выставляться не будут.

«Собственники квартир расходов не понесут»,— говорится в ответе администрации на запрос.

Повреждения дома администрация связывает с чрезвычайной ситуацией — атакой беспилотников 12 августа 2026 года. При этом рассчитывать на выплаты в рамках мер поддержки пострадавших от ЧС именно за замену окон в местах общего пользования собственники не могут. Согласно действующему порядку, финансовая помощь предоставляется в связи с утратой гражданами имущества первой необходимости. К нему относятся, в частности, холодильник, плита, мебель, телевизор или радио, а также оборудование для водоснабжения и отопления при отсутствии централизованных систем.

Общедомовое имущество к имуществу первой необходимости не относится, следует из ответа администрации. Поэтому расходы на восстановление окон в местах общего пользования не компенсируются собственникам в рамках этих мер поддержки.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены

Нурий Бзасежев