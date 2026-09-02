В ярославском аэропорту отменили вылет в Санкт-Петербург

На фоне введенных Росавиацией ограничений не состоялся вылет из Ярославля в Санкт-Петербург, запланированный на 21:30 2 сентября. Как следует из данных онлайн-табло, рейс отменили.

Также был отменен рейс Санкт-Петербург – Ярославль, прибытие самолета планировалось в 20:40 2 сентября.

Запрет на прием и выпуск воздушных судов действовал в ярославском аэропорту с 14:42 до 22:43 2 сентября. Днем в регионе объявили режим беспилотной опасности. Губернатор Михаил Евраев сообщил о четырех сбитых беспилотниках.

Алла Чижова