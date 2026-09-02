В Ярославской области подавили четыре беспилотника

Атака беспилотников на Ярославскую область 2 сентября отражена. Все четыре БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, жертв и пострадавших нет. Подразделения Минобороны, сотрудники регионального министерства безопасности и силовых ведомств продолжают обеспечивать безопасность региона.

В настоящее время непосредственной угрозы атаки БПЛА на территории области нет. При этом сигнал «Беспилотная опасность» пока не отменен.

Губернатор призвал жителей не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников и не пользоваться рядом с ними телефонами. Об их местонахождении необходимо сообщать по номеру 112.

Режим беспилотной опасности в регионе был введен 2 сентября. Ранее власти сообщили о дополнительных мерах безопасности в образовательных учреждениях: учащихся второй смены оставляют в помещениях, а в детских садах при атаке отменяются прогулки. Был перекрыт выезд из города в сторону Москвы.

Антон Голицын