В Ярославской области подавили четыре беспилотника
Атака беспилотников на Ярославскую область 2 сентября отражена. Все четыре БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По его словам, жертв и пострадавших нет. Подразделения Минобороны, сотрудники регионального министерства безопасности и силовых ведомств продолжают обеспечивать безопасность региона.
В настоящее время непосредственной угрозы атаки БПЛА на территории области нет. При этом сигнал «Беспилотная опасность» пока не отменен.
Губернатор призвал жителей не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников и не пользоваться рядом с ними телефонами. Об их местонахождении необходимо сообщать по номеру 112.
Режим беспилотной опасности в регионе был введен 2 сентября. Ранее власти сообщили о дополнительных мерах безопасности в образовательных учреждениях: учащихся второй смены оставляют в помещениях, а в детских садах при атаке отменяются прогулки. Был перекрыт выезд из города в сторону Москвы.