Улицу Советскую в Ярославле открыли для движения после ремонта

В Ярославле открыли для движения автомобилей участок улицы Советской от улицы Кедрова до Советской площади. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Сейчас работы завершены, и на участке от улицы Кедрова до Советской площади проезжую часть оформили гранитной мостовой, которая подчеркивает уникальную историческую архитектуру города. Дорогу уже открыли для проезда транспорта»,— сообщили в мэрии Ярославля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ходе ремонта на Советской под асфальтом обнаружили старую булыжную мостовую. Изначально ее планировали сохранить, из-за чего проект ремонта пришлось корректировать. В итоге проезжую часть решили выполнить из гранита. Из исторических булыжников выложили кусок тротуара. Работы продолжались более года.

Антон Голицын