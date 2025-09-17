В Ярославле могут сохранить булыжную мостовую

В Ярославле власти рассматривают возможность сохранения участка булыжной мостовой. Об этом губернатор Михаил Евраев сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о мостовой, обнаруженной в ходе ремонта улицы Советской.

Фото: ВК / Старинный Ярославль

«Обсуждаем. Мы начали рассматривать возможность сохранения. Вчера проводили предварительное совещание по этому поводу. Надо выяснить информацию о состоянии мостовой и можем ли мы оставить так. Пока решения нет, потому что всех данных нет»,— прокомментировал господин Евраев.

Алла Чижова