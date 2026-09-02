Росавиация получила заявку «Ижавиа» на новый сертификат эксплуатанта

Заявка «Ижавиа» на получение нового сертификата эксплуатанта находится на рассмотрении Росавиации, заявил руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров журналистам на Восточном экономическом форуме. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Экс-гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации: 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

Ночью 7 августа Александр Синельников объявил в Telegram о своем уходе. «Меня попросили, и я написал заявление об увольнении»,— написал он, после чего отметил, что «благодарен судьбе за прекрасные восемь лет». Он руководил «Ижавиа» с 2018 года. Его место занял руководитель «Удмуртавтодорстроя», экс-начальник Госавтоинспекции Удмуртии Руслан Набиев. Вечером того же дня появилась онлайн-петиция к врио главы Удмуртии Ольге Абрамовой с просьбой сохранить Александра Синельникова в должности гендиректора «Ижавиа».

Как заявляла госпожа Абрамова на встрече с коллективом «Ижавиа», если «все будет хорошо», то к началу ноября перевозчик вернет сертификат. Как узнал «Ъ-Удмуртия», 20 августа авиакомпания направила соответствующие документы в Росавиацию.

Кроме того, федеральное агентство планирует аннулировать допуск авиакомпании на выполнение международных рейсов по 79 направлениям. С 28 августа «Ижавиа» начала сокращать количество фирменных касс. Ограничения затронут как минимум семь точек. За август было переоформлено 24,4 тыс. билетов пассажиров «Ижавиа».

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.