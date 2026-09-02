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В Рыбинске открыли памятник участникам СВО

В Рыбинске 2 сентября открыли памятник участникам СВО. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Дмитрий Рудаков, ВКонтакте

Фото: Дмитрий Рудаков, ВКонтакте

«Трогает до глубины души, когда видишь, как матери и жены наших бойцов со слезами на глазах несут к монументу цветы, мужчины бережно и по-братски касаются руки воина. Этот мемориал Рыбинску нужен. Это место, где мы можем соприкоснуться с реальностью происходящего»,— написал господин Рудаков.

Памятник расположен в Волжском парке. Инициатором проекта выступил местный Совет ветеранов. Проект подготовил вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов. По словам главы города, в основу памятника лег образ «простого человека, который по зову сердца встал на защиту Родины».

Памятник погибшим участникам специальной военной операции в Ярославле открыли в 2025 году. Он представляет собой скульптуру в виде солдата, который держит за руку маленькую девочку.

Алла Чижова

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